https://tr.sputniknews.com/20220719/turkiye-gazetesi-yazari-necmettin-batirel-merkez-bankasi-2-puanlik-faiz-artisina-gidebilir-1058883259.html
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel: Merkez Bankası 2 puanlık faiz artışına gidebilir
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel: Merkez Bankası 2 puanlık faiz artışına gidebilir
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin olarak "Beklentinin aksine 2 puanlık bir faiz... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T15:46+0300
2022-07-19T15:46+0300
2022-07-19T15:46+0300
ekonomi
necmettin batırel
enflasyon
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"Merkez Bankasının faizi yükseltmesi ticari kredi faizlerinin artmasına yol açmaz." diyen Batırel "Tam aksine piyasada bankanın gerektiğinde böyle bir karar alabileceği beklentisi oluşturacağı için çok olumlu algılanır." ifadelerini kullandı.Son dönemde indirim gelen akaryakıt fiyatlarına da değinen Batırel yazısında " Bu indirimlerle birlikte sebze ve meyvede yaşanan bolluk temmuz enflasyonunu 10 puan aşağı çekecek" tahmininde bulundu.
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necmettin batırel, enflasyon
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel: Merkez Bankası 2 puanlık faiz artışına gidebilir
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Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin olarak "Beklentinin aksine 2 puanlık bir faiz artışına gidilebilir. Böylece hem bankaların kazançları sınırlanır, hem de Türk lirasındaki kazanımlar büyür, enflasyonla mücadelede önemli bir adım atılmış olur" diye yazdı.
"Merkez Bankasının faizi yükseltmesi ticari kredi faizlerinin artmasına yol açmaz.
" diyen Batırel
"Tam aksine piyasada bankanın gerektiğinde böyle bir karar alabileceği beklentisi oluşturacağı için çok olumlu algılanır.
" ifadelerini kullandı.
Son dönemde indirim gelen akaryakıt fiyatlarına da değinen Batırel yazısında " Bu indirimlerle birlikte sebze ve meyvede yaşanan bolluk temmuz enflasyonunu 10 puan aşağı çekecek" tahmininde bulundu.