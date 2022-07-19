https://tr.sputniknews.com/20220719/ulusal-surdurulebilir-kalkinma-koordinasyon-kurulu-kurulmasina-iliskin-genelge-resmi-gazetede-1058861653.html

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu kurulmasına ilişkin genelge, Resmi Gazete'de

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu kurulmasına ilişkin genelge, Resmi Gazete'de

'Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu' kurulmasına ilişkin genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T04:53+0300

2022-07-19T04:53+0300

2022-07-19T04:53+0300

türkiye

komisyon

kurul

recep tayyip erdoğan

imza

resmi gazete

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, sürdürülebilir kalkınmanın, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma olarak tanımlandığı aktarıldı.Yoksulluktan iklim değişikliğine, sağlıktan ekonomik büyümeye, eğitimden istihdama, kentleşmeden sanayileşmeye birçok konuyu bünyesinden barındıran ve 25 Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde Türkiye tarafından kabul edilen 17 amaç ve 169 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilgili uygulamalarda etkin iş birliği sağlanmasının elzem olduğu vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:Kurul'un çalışma usul ve esaslarının Kurul tarafından belirleneceği aktarılarak sekretarya hizmetlerinin ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi. Kurul'un sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere ilgili temsilcilerin, uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabileceği, toplantılarına gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, özel sektör temsilcileri, konuyla ilgili uzmanların davet edilebileceği ve çalışma gruplarında yer alabileceği aktarıldı.SKA göstergeleri bazında gelişmelerin, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca Kurul'a raporlanacağı belirtildi.Genelgenin devamında ise şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20220707/2022-yili-ek-butcesi-ile-e-ticaret-kanunu-resmi-gazetede-yayimlandi-1058413007.html

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komisyon, kurul, recep tayyip erdoğan, imza, resmi gazete