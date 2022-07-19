https://tr.sputniknews.com/20220719/usakov-putin-iha-konusunu-ne-reisi-ne-de-hamaney-ile-gorustu-1058903430.html
Uşakov: Putin İHA konusunu ne Reisi, ne de Hamaney ile görüştü
Uşakov: Putin İHA konusunu ne Reisi, ne de Hamaney ile görüştü
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Tahran’da insansız hava araçlarının (İHA) tedariki konusunu ne İran Cumhurbaşkanı... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T21:00+0300
2022-07-19T21:00+0300
2022-07-19T22:56+0300
dünya
yuriy uşakov
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Putin'in bugün Tahran'daİran Cumhurbaşkanı Reisi ve Hamaney ile yaptığı görüşmelere ilişkin Sputnik’e açıklamada bulundu.Uşakov, “İHA’lar ne Cumhurbaşkanı ile, ne de ruhani lider ile görüşüldü” ifadelerini kullandı.
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yuriy uşakov
Uşakov: Putin İHA konusunu ne Reisi, ne de Hamaney ile görüştü
21:00 19.07.2022 (güncellendi: 22:56 19.07.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Tahran’da insansız hava araçlarının (İHA) tedariki konusunu ne İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile, ne de ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney ile görüştüğünü belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Putin'in bugün Tahran'daİran Cumhurbaşkanı Reisi ve Hamaney ile yaptığı görüşmelere ilişkin Sputnik’e açıklamada bulundu.
Uşakov, “İHA’lar ne Cumhurbaşkanı ile, ne de ruhani lider ile görüşüldü” ifadelerini kullandı.