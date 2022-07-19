Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220719/usakov-putin-iha-konusunu-ne-reisi-ne-de-hamaney-ile-gorustu-1058903430.html
Uşakov: Putin İHA konusunu ne Reisi, ne de Hamaney ile görüştü
Uşakov: Putin İHA konusunu ne Reisi, ne de Hamaney ile görüştü
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Tahran’da insansız hava araçlarının (İHA) tedariki konusunu ne İran Cumhurbaşkanı... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T21:00+0300
2022-07-19T22:56+0300
dünya
yuriy uşakov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058893758_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_6d2c40d4b5c48bb294da5ddd73b67469.jpg
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Putin'in bugün Tahran'daİran Cumhurbaşkanı Reisi ve Hamaney ile yaptığı görüşmelere ilişkin Sputnik’e açıklamada bulundu.Uşakov, “İHA’lar ne Cumhurbaşkanı ile, ne de ruhani lider ile görüşüldü” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058893758_92:0:1908:1362_1920x0_80_0_0_0e1658759d1c0eb2b57bd6bea34b35e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yuriy uşakov

Uşakov: Putin İHA konusunu ne Reisi, ne de Hamaney ile görüştü

21:00 19.07.2022 (güncellendi: 22:56 19.07.2022)
© İran CumhurbaşkanlığıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© İran Cumhurbaşkanlığı
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Tahran’da insansız hava araçlarının (İHA) tedariki konusunu ne İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile, ne de ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney ile görüştüğünü belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Putin'in bugün Tahran'daİran Cumhurbaşkanı Reisi ve Hamaney ile yaptığı görüşmelere ilişkin Sputnik’e açıklamada bulundu.
Uşakov, “İHA’lar ne Cumhurbaşkanı ile, ne de ruhani lider ile görüşüldü” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала