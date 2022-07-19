https://tr.sputniknews.com/20220719/usakov-putin-iha-konusunu-ne-reisi-ne-de-hamaney-ile-gorustu-1058903430.html

Uşakov: Putin İHA konusunu ne Reisi, ne de Hamaney ile görüştü

Uşakov: Putin İHA konusunu ne Reisi, ne de Hamaney ile görüştü

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Tahran’da insansız hava araçlarının (İHA) tedariki konusunu ne İran Cumhurbaşkanı... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T21:00+0300

2022-07-19T21:00+0300

2022-07-19T22:56+0300

dünya

yuriy uşakov

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Putin'in bugün Tahran'daİran Cumhurbaşkanı Reisi ve Hamaney ile yaptığı görüşmelere ilişkin Sputnik’e açıklamada bulundu.Uşakov, “İHA’lar ne Cumhurbaşkanı ile, ne de ruhani lider ile görüşüldü” ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yuriy uşakov