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Zonguldak'ta bir kişi camiyi yakmaya çalıştı
Zonguldak'ta bir kişi camiyi yakmaya çalıştı
Zonguldak’ta çeşitli suçlardan sabıkası bulunan bir kişi, gece saatlerinde Acılık Hz. Ali Camii'ne giderek cami ve dışarıda bulunan park halindeki araçlara... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T18:25+0300
2022-07-19T18:25+0300
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Önceki gece saat 04.00 sıralarında Acılık Hz. Ali camiinde meydana geldi. İddiaya göre Ümit K. (22) isimli kişi, “Camiyi yakacağım” diyerek içeri girip, caminin halısını yakarak çöp kutusuna zarar verdi. Ardından camiden çıkan Ümit K. dışarıda bulunan park halindeki araçlara da zarar verdi.DHA'nın aktardığı haberde, olayı gören Emlak Müdürlüğü güvenlik görevlileri hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ümit K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ümit K., mala zarar verme suçundan işlem uygulanarak serbest bırakıldı.Müftüden açıklamaYaşanan olayla ilgili bilgi veren İl Müftü Yardımcısı Tahir Erçin, “Sabah 04.00-04.30 arasında bir vatandaş bu bölgede bulunan plastik çöp kovasını ve camide ilan olarak astığımız ilanları toplayıp çöp kutusunda toplayıp ve ateşe vermiş. Cami girişinde bulunan son cemaat mali dediğimiz bu bölgede halıfleks vardı. Halının ateş alması sonucu bu bölgede lokal yangın meydana geldi. Bunun üzerine kaçtı ve dışarıdaki birkaç araca zarar verdi. Karşıdaki inşatta çalışan güvenlik arkadaş durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Ekipler şahsı yakalayarak gözaltına almış. Çok şükür ki bu olay çok büyümeden önlenmiş oldu” şeklinde konuştu.
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zonguldak, cami

Zonguldak'ta bir kişi camiyi yakmaya çalıştı

18:25 19.07.2022
© Fotoğrafcami
cami - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© Fotoğraf
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Zonguldak’ta çeşitli suçlardan sabıkası bulunan bir kişi, gece saatlerinde Acılık Hz. Ali Camii'ne giderek cami ve dışarıda bulunan park halindeki araçlara zarar verdi.
Önceki gece saat 04.00 sıralarında Acılık Hz. Ali camiinde meydana geldi. İddiaya göre Ümit K. (22) isimli kişi, “Camiyi yakacağım” diyerek içeri girip, caminin halısını yakarak çöp kutusuna zarar verdi. Ardından camiden çıkan Ümit K. dışarıda bulunan park halindeki araçlara da zarar verdi.
DHA'nın aktardığı haberde, olayı gören Emlak Müdürlüğü güvenlik görevlileri hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ümit K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ümit K., mala zarar verme suçundan işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

Müftüden açıklama

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren İl Müftü Yardımcısı Tahir Erçin, “Sabah 04.00-04.30 arasında bir vatandaş bu bölgede bulunan plastik çöp kovasını ve camide ilan olarak astığımız ilanları toplayıp çöp kutusunda toplayıp ve ateşe vermiş. Cami girişinde bulunan son cemaat mali dediğimiz bu bölgede halıfleks vardı. Halının ateş alması sonucu bu bölgede lokal yangın meydana geldi. Bunun üzerine kaçtı ve dışarıdaki birkaç araca zarar verdi. Karşıdaki inşatta çalışan güvenlik arkadaş durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Ekipler şahsı yakalayarak gözaltına almış. Çok şükür ki bu olay çok büyümeden önlenmiş oldu” şeklinde konuştu.
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