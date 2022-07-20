https://tr.sputniknews.com/20220720/ab-is-dunyasi-orgutunden-komisyona-tepki-gaz-tuketimine-kisitlama-dayatilmasi-felaket-olur-1058940790.html

AB iş dünyası örgütünden Komisyon'a tepki: Gaz tüketimine kısıtlama dayatılması felaket olur

AB iş dünyası örgütünden Komisyon'a tepki: Gaz tüketimine kısıtlama dayatılması felaket olur

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etmesi karşısında, BusinessEurope, 'ekonomik... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T19:22+0300

2022-07-20T19:22+0300

2022-07-20T19:30+0300

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Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu'nun üye ülkelerden gönüllü olarak mart ayına dek gaz tüketimini yüzde 15 azaltmalarını istemesi ve Rus gazı tedarikinin kesilmesi durumunda bunun zorunlu hale geleceğini buyurmasına, BusinessEurope tepki gösterdi.Brüksel'de faaliyet gösteren AB çapında iş dünyasının temsil ve lobi örgütü Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu, kısaca BusinessEurope'un Genel Direktörü Markus Beyrer, Avrupa'nın Rus gazı kullanımını azaltabilmesi için ekonomik faaliyetleri dizginleme kararının vahim sonuçları olacağı uyarısında bulundu. 2000'lerin başında Avusturya hükümetinin ekonomi danışmanı ve Avusturya Sanayiciler Derneği Genel Sekreteri olan Beyrer, "Üretimin zorla kısıtlanmasının ekonomik açıdan feci etkileri olur ve işletmeler üzerinde çoğunlukla geri döndürülemez olumsuz sonuçlar yaratır" açıklamasını yaptı.Beyrer, Avrupa Komisyonu'nun bu kış gaz talebinin yüzde 15 kısılması planına atfen "Sadece en son çare olarak bir seçenek şeklinde düşünülmelidir. Odak noktası - her şeyden önce - ilkin bu duruma ulaşmamamızı sağlamak olmalıdır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220720/ab-uye-ulkelerden-gaz-tuketimlerini-yuzde-15-azaltmalarini-istedi-1058930530.html

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