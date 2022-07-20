Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220720/abdde-gizli-servisten-kongre-baskini-gunu-silindigi-one-surulen-mesajlar-icin-sorusturma-istendi-1058908521.html
ABD'de, Gizli Servis'ten Kongre baskını günü silindiği öne sürülen mesajlar için soruşturma istendi
ABD'de, Gizli Servis'ten Kongre baskını günü silindiği öne sürülen mesajlar için soruşturma istendi
ABD Ulusal Arşivler İdaresi, ABD başkanı ve ailesini korumakla mükellef kolluk kuvveti Gizli Servis'ten, Kongre baskınının yaşandığı 6 Ocak 2020 günü silindiği... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T02:13+0300
2022-07-20T02:13+0300
dünya
abd
abd gizli servis
kongre
kongre baskını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1043580686_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d499f3c6efbe4ffe484e76765857202e.jpg
ABD hükümetinin tüm kayıtlarını saklayan bir kurum olan Ulusal Arşivlerden Gizli Servis'e gönderilen mektupta, Gizli Servis mesajlarının yetkisiz şekilde silindiğine ilişkin iddialara yönelik daha çok malumat talep edildi.Ulusal Arşivler, söz konusu mesajlara ilişin 30 gün içinde kendilerine bir rapor ulaştırılmasını istedi.Gizli Servis, söz konusu mesajlarla ilgili Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine de bir bildirimde bulundu. Gizli Servis, 6 Ocak gününe ilişkin bugüne kadar paylaşılan mesajlar dışında yeni mesajlar olmadığını belirtti.Washington Post'a konuşan bir Gizli Servis yetkilisi, 20 Ocak 2021'de yapılacak görev değişimi öncesi bazı Gizli Servis elemanlarının telefonlarını yenilediğini ve eski kayıtları veri tabanına yüklemediğini, bu nedenle de söz konusu tarihlere ilişkin kayıtlara ulaşılamadığını aktardı.ABD İç Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, 6 Ocak günü bazı Gizli Servis elemanlarının mesajlaşmalarını sildiğini iddia etmiş, bunun üzerine Gizli Servis birimi mercek altına alınmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1043580686_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_b0973cff88ee1593ba81d0fd368ee6e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd gizli servis, kongre, kongre baskını

ABD'de, Gizli Servis'ten Kongre baskını günü silindiği öne sürülen mesajlar için soruşturma istendi

02:13 20.07.2022
© AP PhotoABD'de Kongre baskınında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı açan kişi gözaltına alındı
ABD'de Kongre baskınında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı açan kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
ABD Ulusal Arşivler İdaresi, ABD başkanı ve ailesini korumakla mükellef kolluk kuvveti Gizli Servis'ten, Kongre baskınının yaşandığı 6 Ocak 2020 günü silindiği iddia edilen mesajlara ilişkin rapor istedi.
ABD hükümetinin tüm kayıtlarını saklayan bir kurum olan Ulusal Arşivlerden Gizli Servis'e gönderilen mektupta, Gizli Servis mesajlarının yetkisiz şekilde silindiğine ilişkin iddialara yönelik daha çok malumat talep edildi.
Ulusal Arşivler, söz konusu mesajlara ilişin 30 gün içinde kendilerine bir rapor ulaştırılmasını istedi.
Gizli Servis, söz konusu mesajlarla ilgili Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine de bir bildirimde bulundu. Gizli Servis, 6 Ocak gününe ilişkin bugüne kadar paylaşılan mesajlar dışında yeni mesajlar olmadığını belirtti.
Washington Post'a konuşan bir Gizli Servis yetkilisi, 20 Ocak 2021'de yapılacak görev değişimi öncesi bazı Gizli Servis elemanlarının telefonlarını yenilediğini ve eski kayıtları veri tabanına yüklemediğini, bu nedenle de söz konusu tarihlere ilişkin kayıtlara ulaşılamadığını aktardı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, 6 Ocak günü bazı Gizli Servis elemanlarının mesajlaşmalarını sildiğini iddia etmiş, bunun üzerine Gizli Servis birimi mercek altına alınmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала