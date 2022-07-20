https://tr.sputniknews.com/20220720/abdli-astronot-aldrin-ayda-giydigi-ceketi-2-milyon-dolara-satisa-cikardi-1058918693.html

ABD'li astronot Aldrin, Ay'da giydiği ceketi 2 milyon dolara satışa çıkardı

ABD'li astronot Aldrin, Ay'da giydiği ceketi 2 milyon dolara satışa çıkardı

ABD'li astronot Buzz Aldrin, Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçtiği Apollo 11 misyonunda giydiği ceketi ve diğer bazı eşyalarını açık arttırmaya... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T11:15+0300

2022-07-20T11:15+0300

2022-07-20T11:26+0300

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Astronot Buzz Aldrin, Ay'da giydiği NASA ceketini, tarihi Apollo 11 ay görevinden diğer bazı eşyalarla birlikte 2 milyon dolara açık artırmaya çıkarıyor.92 yaşındaki astronot, Neil Armstrong'dan sonra Ay'a ayak basan ikinci kişi olarak tarihe geçtiği eşyalarını 26 Temmuz'da Sotheby açık arttırma evi üzerinden ''Buzz Aldrin: Amerikan İkonu' isimli etkinlikte alıcılara sunacak.Koleksiyonun en ilgi çeken parçalarından biri, 2 milyon dolardan açık arttırmaya çıkacak olan NASA amblemli ceket. Diğer dikkat çeken parçalar ise, Ay misyonunda görev alanların neredeyse hayatını sona erdirecek olan devre kesici ve onun yerine kullanılan keçeli kalem olacak.Aldrin, aya gidip gelirken giydiği 'Inflight Tulum' ceketi, aynı zamanda uzay uçuşlarında özel mülkiyete şimdiye kadar izin verilen tek kıyafet. Ay'a ayak basan ilk insan Neil Armstrong ve ekibin üçüncü üyesi Mike Collins'in ceketleri ise Smithsonian Müzesi'nde bulunuyor.Buzz Aldrin, Apollo 11 misyonuna katılan astronotlar arasında halen hayatta kalan tek kişi. Neil Armstrong 2012'de, Mike Collins ise geçen yıl Nisan ayında hayatını kaybetmişti.Açık arttırmaya dair konuşan Aldrin, "Bu koleksiyon, West Point'teki çalışmalarımdan, Gemini XII sırasındaki ilk EVA'ma, insanlığın ilk aya inişi olan ve Ay'a Amerikan bayrağını diktiğimiz Apollo 11 misyonuna dek bir astronot olarak kariyerimin bir özetidir" ifadelerini kullandı. Aldrin şöyle devam etti:Aldrin'in bahsettiği devre kesici anahtar, uzay mekiğinin arızalanması sonrası motoru ateşlemek için kullanılacaktı ancak çıkan bir arıza sonucu devre dışı kaldı. Arıza tamir edilemeyince Aldrin, anahtar yerine, aslında not almak için kullandığı bir keçeli kalemi kullanarak, Apollo 11 ekibinin hayatını kurtarmış ve bu sayede Ay'dan geri dönebilmişlerdi. Olayı geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir etkinlikte anlatan Aldrin, şöyle konuşmuştu:

ay

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abd, uzay, apollo 11, buzz aldrin, açık artırma, ay