https://tr.sputniknews.com/20220720/abdli-astronot-aldrin-ayda-giydigi-ceketi-2-milyon-dolara-satisa-cikardi-1058918693.html
ABD'li astronot Aldrin, Ay'da giydiği ceketi 2 milyon dolara satışa çıkardı
ABD'li astronot Aldrin, Ay'da giydiği ceketi 2 milyon dolara satışa çıkardı
ABD'li astronot Buzz Aldrin, Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçtiği Apollo 11 misyonunda giydiği ceketi ve diğer bazı eşyalarını açık arttırmaya... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T11:15+0300
2022-07-20T11:15+0300
2022-07-20T11:26+0300
yaşam
abd
uzay
apollo 11
buzz aldrin
açık artırma
ay
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Astronot Buzz Aldrin, Ay'da giydiği NASA ceketini, tarihi Apollo 11 ay görevinden diğer bazı eşyalarla birlikte 2 milyon dolara açık artırmaya çıkarıyor.92 yaşındaki astronot, Neil Armstrong'dan sonra Ay'a ayak basan ikinci kişi olarak tarihe geçtiği eşyalarını 26 Temmuz'da Sotheby açık arttırma evi üzerinden ''Buzz Aldrin: Amerikan İkonu' isimli etkinlikte alıcılara sunacak.Koleksiyonun en ilgi çeken parçalarından biri, 2 milyon dolardan açık arttırmaya çıkacak olan NASA amblemli ceket. Diğer dikkat çeken parçalar ise, Ay misyonunda görev alanların neredeyse hayatını sona erdirecek olan devre kesici ve onun yerine kullanılan keçeli kalem olacak.Aldrin, aya gidip gelirken giydiği 'Inflight Tulum' ceketi, aynı zamanda uzay uçuşlarında özel mülkiyete şimdiye kadar izin verilen tek kıyafet. Ay'a ayak basan ilk insan Neil Armstrong ve ekibin üçüncü üyesi Mike Collins'in ceketleri ise Smithsonian Müzesi'nde bulunuyor.Buzz Aldrin, Apollo 11 misyonuna katılan astronotlar arasında halen hayatta kalan tek kişi. Neil Armstrong 2012'de, Mike Collins ise geçen yıl Nisan ayında hayatını kaybetmişti.Açık arttırmaya dair konuşan Aldrin, "Bu koleksiyon, West Point'teki çalışmalarımdan, Gemini XII sırasındaki ilk EVA'ma, insanlığın ilk aya inişi olan ve Ay'a Amerikan bayrağını diktiğimiz Apollo 11 misyonuna dek bir astronot olarak kariyerimin bir özetidir" ifadelerini kullandı. Aldrin şöyle devam etti:Aldrin'in bahsettiği devre kesici anahtar, uzay mekiğinin arızalanması sonrası motoru ateşlemek için kullanılacaktı ancak çıkan bir arıza sonucu devre dışı kaldı. Arıza tamir edilemeyince Aldrin, anahtar yerine, aslında not almak için kullandığı bir keçeli kalemi kullanarak, Apollo 11 ekibinin hayatını kurtarmış ve bu sayede Ay'dan geri dönebilmişlerdi. Olayı geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir etkinlikte anlatan Aldrin, şöyle konuşmuştu:
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abd, uzay, apollo 11, buzz aldrin, açık artırma, ay
ABD'li astronot Aldrin, Ay'da giydiği ceketi 2 milyon dolara satışa çıkardı
11:15 20.07.2022 (güncellendi: 11:26 20.07.2022) Abone ol
ABD'li astronot Buzz Aldrin, Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçtiği Apollo 11 misyonunda giydiği ceketi ve diğer bazı eşyalarını açık arttırmaya sundu.
Astronot Buzz Aldrin, Ay'da giydiği NASA ceketini, tarihi Apollo 11 ay görevinden diğer bazı eşyalarla birlikte 2 milyon dolara açık artırmaya çıkarıyor.
92 yaşındaki astronot, Neil Armstrong'dan sonra Ay'a ayak basan ikinci kişi olarak tarihe geçtiği eşyalarını 26 Temmuz'da Sotheby açık arttırma evi üzerinden ''Buzz Aldrin: Amerikan İkonu' isimli etkinlikte alıcılara sunacak.
Koleksiyonun en ilgi çeken parçalarından biri, 2 milyon dolardan açık arttırmaya çıkacak olan NASA amblemli ceket. Diğer dikkat çeken parçalar ise, Ay misyonunda görev alanların neredeyse hayatını sona erdirecek olan devre kesici ve onun yerine kullanılan keçeli kalem olacak.
Aldrin, aya gidip gelirken giydiği 'Inflight Tulum' ceketi, aynı zamanda uzay uçuşlarında özel mülkiyete şimdiye kadar izin verilen tek kıyafet. Ay'a ayak basan ilk insan Neil Armstrong ve ekibin üçüncü üyesi Mike Collins'in ceketleri ise Smithsonian Müzesi'nde bulunuyor.
Buzz Aldrin, Apollo 11 misyonuna katılan astronotlar arasında halen hayatta kalan tek kişi. Neil Armstrong 2012'de, Mike Collins ise geçen yıl Nisan ayında hayatını kaybetmişti.
Açık arttırmaya dair konuşan Aldrin, "Bu koleksiyon, West Point'teki çalışmalarımdan, Gemini XII sırasındaki ilk EVA'ma, insanlığın ilk aya inişi olan ve Ay'a Amerikan bayrağını diktiğimiz Apollo 11 misyonuna dek bir astronot olarak kariyerimin bir özetidir" ifadelerini kullandı.
"Kapsamlı bir şekilde düşündükten sonra, bir çok kişi için tarihi bir anın sembolü olan, benim içinse her zaman bilime ve araştırmaya adanmış bir hayatın kişisel hatıraları olarak kalan bu parçaları dünyayla paylaşmanın zamanının geldiğine kanaat getirdim. Ay'a gidip geldiğim yolculukta giydiğim ceketten, neredeyse hayatımızı sonlandıran ünlü bozuk sigorta anahtarına ve bizi kurtaran kaleme, görevi tamamlamak için kullandığımız çeşitli eserlere kadar geniş bir yelpazedeki bu koleksiyon, umarım Buzz Aldrin olmanın nasıl bir şey olduğuna dair bir fikir verir."
Aldrin'in bahsettiği devre kesici anahtar, uzay mekiğinin arızalanması sonrası motoru ateşlemek için kullanılacaktı ancak çıkan bir arıza sonucu devre dışı kaldı. Arıza tamir edilemeyince Aldrin, anahtar yerine, aslında not almak için kullandığı bir keçeli kalemi kullanarak, Apollo 11 ekibinin hayatını kurtarmış ve bu sayede Ay'dan geri dönebilmişlerdi.
Olayı geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir etkinlikte anlatan Aldrin, şöyle konuşmuştu:
"Başım sağa dönük şekilde yardımcı pilotun olduğu tarafa doğru yere uzanmıştım, içeri giren toza bakıyordum ve küçük, siyah bir nesne fark ettim. Oraya ait değil gibi duruyordu. Sonra yakından bakınca anladım ki modüle iniş ve çıkışı sağlayan sistemdeki devre kesici kırılmıştı. Yüzeye inerken bu şeye basıyor, çıkarken de çekiyordunuz. Eğer modüle geri gelmek istiyorsanız o şeye tekrar basmanız gerekiyordu. Yüzeydekiler o şeyi geri çekemezlerse ölmüş sayılırlardı ve ben de eve yalnız dönmek zorunda kalırdım."