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https://tr.sputniknews.com/20220720/abdulhamid-han-gemisi-onumuzdeki-ay-akdenizde-1058917964.html
Abdülhamid Han gemisi önümüzdeki ay Akdeniz'de
Abdülhamid Han gemisi önümüzdeki ay Akdeniz'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz'e yönelik bir açıklama geldi. Bölgedeki her türlü tehdit karşısında hak olanı savunduklarını belirten... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T10:30+0300
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türkiye
fuat oktay
abdülhamid han
sondaj
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır." dedi.
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fuat oktay, abdülhamid han, sondaj

Abdülhamid Han gemisi önümüzdeki ay Akdeniz'de

10:30 20.07.2022
© AATürkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz'e yönelik bir açıklama geldi. Bölgedeki her türlü tehdit karşısında hak olanı savunduklarını belirten Oktay, Abdülhamid Han gemisinin önümüzdeki ay Akdeniz'de göreve başlamasını planladıklarını da açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır." dedi.
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