Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz'e yönelik bir açıklama geldi. Bölgedeki her türlü tehdit karşısında hak olanı savunduklarını belirten... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

Abdülhamid Han gemisi önümüzdeki ay Akdeniz'de

© AA Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han © AA

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz'e yönelik bir açıklama geldi. Bölgedeki her türlü tehdit karşısında hak olanı savunduklarını belirten Oktay, Abdülhamid Han gemisinin önümüzdeki ay Akdeniz'de göreve başlamasını planladıklarını da açıkladı.