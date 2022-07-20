https://tr.sputniknews.com/20220720/acun-ilicalidan-fotograf-aciklamasi-ne-tartistim-ne-de-oyle-bir-gerilim-yasadim-1058942870.html
Acun Ilıcalı'dan 'fotoğraf' açıklaması: 'Ne tartıştım ne de öyle bir gerilim yaşadım'
Acun Ilıcalı'dan 'fotoğraf' açıklaması: 'Ne tartıştım ne de öyle bir gerilim yaşadım'
Medya patronu Acun Ilıcalı, bir fotoğraf üzerinden Bodrum'da bir restoranda eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartışıp kavga ettikleri iddiasını yalanladı. Ilıcalı... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T20:38+0300
2022-07-20T20:38+0300
2022-07-20T20:39+0300
türkiye
tv8
exxen
acun ilıcalı
şeyma subaşı
fenerbahçe
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Bodrum'daki bir mekânda eski eşi Şeyma Subaşı ile tartıştığı iddia edilen TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin forma lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Gazete Duvar’ın haberine göre Ilıcalı, basında yer alan o fotoğrafı ve Şeyma Subaşı ile kavga ettiği iddialarını ilişkin de açıklama yaptı.Ilıcalı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekânda çekilen bir fotoğraf üzerinden eski eşler Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında nafaka ve kızının kimin yanında kalacağı konusunda gerilim yaşandığı iddia edilmişti.
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tv8, exxen, acun ilıcalı, şeyma subaşı, fenerbahçe
Acun Ilıcalı'dan 'fotoğraf' açıklaması: 'Ne tartıştım ne de öyle bir gerilim yaşadım'
20:38 20.07.2022 (güncellendi: 20:39 20.07.2022) Abone ol
Medya patronu Acun Ilıcalı, bir fotoğraf üzerinden Bodrum'da bir restoranda eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartışıp kavga ettikleri iddiasını yalanladı. Ilıcalı, açıklamasında, “Tartışma falan yapımda olan şeyler değil ne tartıştım ne de öyle bir gerilim yaşadım” dedi.
Bodrum'daki bir mekânda eski eşi Şeyma Subaşı ile tartıştığı iddia edilen TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin forma lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazete Duvar’ın haberine
göre Ilıcalı, basında yer alan o fotoğrafı ve Şeyma Subaşı ile kavga ettiği iddialarını ilişkin de açıklama yaptı.
Ilıcalı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Yani bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış. Bir ses yok, görüntü yok. Bir fotoğrafla çıkan bir hikâye böyle şeyler normal. Popülarite maalesef böyle hikâyeleri de beraberinde getiriyor. Tartışma falan yapımda olan şeyler değil ne tartıştım ne de öyle bir gerilim yaşadım. Heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatıyordu, Şeyma'yla kavga etmedik, tartışmadık. Gayet güzel bir sohbet ettik zaten beş dakika görüştük. Şeyma'yla hiçbir problemim yok çocuğumun annesidir kendisi. Onun her zaman mutlu olmasını isterim."
Ne olmuştu?
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekânda çekilen bir fotoğraf üzerinden eski eşler Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında nafaka ve kızının kimin yanında kalacağı konusunda gerilim yaşandığı iddia edilmişti.