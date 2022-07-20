https://tr.sputniknews.com/20220720/acun-ilicalidan-fotograf-aciklamasi-ne-tartistim-ne-de-oyle-bir-gerilim-yasadim-1058942870.html

Acun Ilıcalı'dan 'fotoğraf' açıklaması: 'Ne tartıştım ne de öyle bir gerilim yaşadım'

Acun Ilıcalı'dan 'fotoğraf' açıklaması: 'Ne tartıştım ne de öyle bir gerilim yaşadım'

Medya patronu Acun Ilıcalı, bir fotoğraf üzerinden Bodrum'da bir restoranda eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartışıp kavga ettikleri iddiasını yalanladı. Ilıcalı... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T20:38+0300

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türkiye

tv8

exxen

acun ilıcalı

şeyma subaşı

fenerbahçe

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Bodrum'daki bir mekânda eski eşi Şeyma Subaşı ile tartıştığı iddia edilen TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin forma lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Gazete Duvar’ın haberine göre Ilıcalı, basında yer alan o fotoğrafı ve Şeyma Subaşı ile kavga ettiği iddialarını ilişkin de açıklama yaptı.Ilıcalı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekânda çekilen bir fotoğraf üzerinden eski eşler Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında nafaka ve kızının kimin yanında kalacağı konusunda gerilim yaşandığı iddia edilmişti.

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tv8, exxen, acun ilıcalı, şeyma subaşı, fenerbahçe