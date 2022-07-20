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https://tr.sputniknews.com/20220720/akcayda-tekne-batti-1-kisi-kurtuldu-2-kisi-kayip-1058927453.html
Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp
Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp
Balıkesir'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu 1 kişi kurtulurken, 2 kişinin aranması için sahil güvenlik ve dalış timleri seferber oldu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T13:39+0300
2022-07-20T13:39+0300
türkiye
akçay
tekne
sahil güvenlik
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Dün gece 19.15 sıralarında Edremit ilçesinde S.Y., H.H.I. ve D.O. isimli kişiler, dıştan takma motorlu ufak fiber Tekne ile Akçay 2’nci Köprü mevkiinden denize çıkarak 'Never Say Never' isimli (alargada tonoza bağlı) tekneye gitmeye çalıştı.Yaklaşık 1 saat sonra tekrar kendi fiber tekneleri ile sahile geri dönmek isteyen 3 arkadaşın bulunduğu fiber teknenin motoru arıza yaparak sürüklenmeye başladı.Panikten ne yapacağını şaşıran şaşıran S.Y., sahilden bir tanıdığını arayarak yardım istedi.Olayı duyar duymaz teknesi ile yardıma koşan vatandaş, battığını gördüğü tekneden sadece D.O.'ya ulaşabildi.Sahil güvenlik ve dalış timleri ihbar üzerine olay yerine giderek arama çalışmalarını başlattı.
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akçay, tekne, sahil güvenlik

Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp

13:39 20.07.2022
© İHA Akçay'da tekne battı - sahil güvenlik
Akçay'da tekne battı - sahil güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© İHA
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu 1 kişi kurtulurken, 2 kişinin aranması için sahil güvenlik ve dalış timleri seferber oldu.
Dün gece 19.15 sıralarında Edremit ilçesinde S.Y., H.H.I. ve D.O. isimli kişiler, dıştan takma motorlu ufak fiber Tekne ile Akçay 2’nci Köprü mevkiinden denize çıkarak 'Never Say Never' isimli (alargada tonoza bağlı) tekneye gitmeye çalıştı.
Yaklaşık 1 saat sonra tekrar kendi fiber tekneleri ile sahile geri dönmek isteyen 3 arkadaşın bulunduğu fiber teknenin motoru arıza yaparak sürüklenmeye başladı.
Panikten ne yapacağını şaşıran şaşıran S.Y., sahilden bir tanıdığını arayarak yardım istedi.
Olayı duyar duymaz teknesi ile yardıma koşan vatandaş, battığını gördüğü tekneden sadece D.O.'ya ulaşabildi.
Sahil güvenlik ve dalış timleri ihbar üzerine olay yerine giderek arama çalışmalarını başlattı.
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