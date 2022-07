https://tr.sputniknews.com/20220720/akcayda-tekne-batti-1-kisi-kurtuldu-2-kisi-kayip-1058927453.html

Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp

Balıkesir'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu 1 kişi kurtulurken, 2 kişinin aranması için sahil güvenlik ve dalış timleri seferber oldu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

türkiye

akçay

tekne

sahil güvenlik

Dün gece 19.15 sıralarında Edremit ilçesinde S.Y., H.H.I. ve D.O. isimli kişiler, dıştan takma motorlu ufak fiber Tekne ile Akçay 2’nci Köprü mevkiinden denize çıkarak 'Never Say Never' isimli (alargada tonoza bağlı) tekneye gitmeye çalıştı.Yaklaşık 1 saat sonra tekrar kendi fiber tekneleri ile sahile geri dönmek isteyen 3 arkadaşın bulunduğu fiber teknenin motoru arıza yaparak sürüklenmeye başladı.Panikten ne yapacağını şaşıran şaşıran S.Y., sahilden bir tanıdığını arayarak yardım istedi.Olayı duyar duymaz teknesi ile yardıma koşan vatandaş, battığını gördüğü tekneden sadece D.O.'ya ulaşabildi.Sahil güvenlik ve dalış timleri ihbar üzerine olay yerine giderek arama çalışmalarını başlattı.

türkiye

akçay

2022

