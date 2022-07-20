https://tr.sputniknews.com/20220720/akcayda-tekne-batti-1-kisi-kurtuldu-2-kisi-kayip-1058927453.html
Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp
Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp
Balıkesir'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu 1 kişi kurtulurken, 2 kişinin aranması için sahil güvenlik ve dalış timleri seferber oldu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T13:39+0300
2022-07-20T13:39+0300
2022-07-20T13:39+0300
türkiye
akçay
tekne
sahil güvenlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058927171_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6151021502a53cbfb69ff08b1075389d.jpg
Dün gece 19.15 sıralarında Edremit ilçesinde S.Y., H.H.I. ve D.O. isimli kişiler, dıştan takma motorlu ufak fiber Tekne ile Akçay 2’nci Köprü mevkiinden denize çıkarak 'Never Say Never' isimli (alargada tonoza bağlı) tekneye gitmeye çalıştı.Yaklaşık 1 saat sonra tekrar kendi fiber tekneleri ile sahile geri dönmek isteyen 3 arkadaşın bulunduğu fiber teknenin motoru arıza yaparak sürüklenmeye başladı.Panikten ne yapacağını şaşıran şaşıran S.Y., sahilden bir tanıdığını arayarak yardım istedi.Olayı duyar duymaz teknesi ile yardıma koşan vatandaş, battığını gördüğü tekneden sadece D.O.'ya ulaşabildi.Sahil güvenlik ve dalış timleri ihbar üzerine olay yerine giderek arama çalışmalarını başlattı.
türkiye
akçay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058927171_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ce7b635236450c8e17040058b36fe1cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
akçay, tekne, sahil güvenlik
Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp
Abone ol
Balıkesir'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu 1 kişi kurtulurken, 2 kişinin aranması için sahil güvenlik ve dalış timleri seferber oldu.
Dün gece 19.15 sıralarında Edremit ilçesinde S.Y., H.H.I. ve D.O. isimli kişiler, dıştan takma motorlu ufak fiber Tekne ile Akçay 2’nci Köprü mevkiinden denize çıkarak 'Never Say Never' isimli (alargada tonoza bağlı) tekneye gitmeye çalıştı.
Yaklaşık 1 saat sonra tekrar kendi fiber tekneleri ile sahile geri dönmek isteyen 3 arkadaşın bulunduğu fiber teknenin motoru arıza yaparak sürüklenmeye başladı.
Panikten ne yapacağını şaşıran şaşıran S.Y., sahilden bir tanıdığını arayarak yardım istedi.
Olayı duyar duymaz teknesi ile yardıma koşan vatandaş, battığını gördüğü tekneden sadece D.O.'ya ulaşabildi.
Sahil güvenlik ve dalış timleri ihbar üzerine olay yerine giderek arama çalışmalarını başlattı.