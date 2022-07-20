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Akşener'den teşkilatlara seçim mesajı: 'Her ihtimale hazırlıklı olun'
Akşener'den teşkilatlara seçim mesajı: 'Her ihtimale hazırlıklı olun'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İç Anadolu Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Seçim çalışmalarının değerlendirildiği... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T16:34+0300
2022-07-20T16:34+0300
politika
meral akşener
iyi parti
seçim
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Meclis'in tatile girmesiyle birlikte, partiler il ziyareti ve kapalı toplantılara ağırlık verdi. Her salı bir bölgenin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelme kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün bir otelde partisinin İç Anadolu il ve ilçe başkanlarıyla buluştu.Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, yaklaşık 7 saat süren toplantıda daha çok il ve ilçe başkanlarını dinleyen Akşener tek tek not aldı.Uzun süren toplantıda seçim hazırlıkları değerlendirildi. Teşkilatlara "Seçim kapıda" diyen Meral Akşener'in seçim kanundaki değişikliği hatırlattığı, hem eski hem de yeni kanunu baz alarak seçim değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.Olası erken seçim tartışmasının da gündeme geldiği o toplantıda, Akşener'in hem Kasım ayı veya 2023'ün bahar aylarında yapılacak erken seçim ve hem de zamanında yapılacak seçimler için teşkilatları uyardığı ve her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olmalarını istediği kaydedildi.
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meral akşener, iyi parti, seçim

Akşener'den teşkilatlara seçim mesajı: 'Her ihtimale hazırlıklı olun'

16:34 20.07.2022
© AAİYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İç Anadolu Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Seçim çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda Akşener, teşkilatlara "Her ihtimale hazırlıklı olun" dedi.
Meclis'in tatile girmesiyle birlikte, partiler il ziyareti ve kapalı toplantılara ağırlık verdi. Her salı bir bölgenin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelme kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün bir otelde partisinin İç Anadolu il ve ilçe başkanlarıyla buluştu.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, yaklaşık 7 saat süren toplantıda daha çok il ve ilçe başkanlarını dinleyen Akşener tek tek not aldı.
Uzun süren toplantıda seçim hazırlıkları değerlendirildi. Teşkilatlara "Seçim kapıda" diyen Meral Akşener'in seçim kanundaki değişikliği hatırlattığı, hem eski hem de yeni kanunu baz alarak seçim değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.
Olası erken seçim tartışmasının da gündeme geldiği o toplantıda, Akşener'in hem Kasım ayı veya 2023'ün bahar aylarında yapılacak erken seçim ve hem de zamanında yapılacak seçimler için teşkilatları uyardığı ve her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olmalarını istediği kaydedildi.
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