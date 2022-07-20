https://tr.sputniknews.com/20220720/annesinin-dogum-gununde-yaninda-olmayan-erkek-arkadasina-10-bin-dolarlik-manevi-tazminat-davasi-1058936074.html
Annesinin doğum gününde yanında olmayan erkek arkadaşına 10 bin dolarlık manevi tazminat davası açtı
Annesinin doğum gününde yanında olmayan erkek arkadaşına 10 bin dolarlık manevi tazminat davası açtı
ABD'de yaşayan bir kadın, vefat eden annesinin doğum gününde yanında olmayan erkek arkadaşının 'duygusal zarara neden olduğunu' savunarak 10 bin dolarlık... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T16:34+0300
2022-07-20T16:34+0300
2022-07-20T16:34+0300
yaşam
abd
erkek arkadaş
sevgili
eski sevgili
dava
manevi tazminat
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ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan QaShontae Short isimli bir kadın, Richard Jordan isimli erkek arkadaşına 'kasten duygusal zarar verme' suçlamasında bulundu.2020 yılında açtığı 10 bin dolarlık tazminat davasının duruşmasında hakim karşısında ifade veren kadın, Jordan'ın kendisini henüz yeni vefat etmiş olan annesinin doğum gününde yalnız bıraktığını belirtti. Erkek arkadaşının 'kasten duygusal zarara neden olduğunu' belirten kadın, zararının tazmin edilmesini talep etti.Erkek arkadaş Jordan ise, davayı mahkeme heyeti için bir 'zaman kaybı' olarak nitelendirerek hakime şunları söyledi:Duruşmanın ilerleyen dakikalarında hakim Herman Marable ile tartışmaya giren kadın, Jordan'ın yeniden buluşacakları yönünde söz verdiğini ancak bunu yapmadığı için kendisine söylenen yalanı sahtekarlık olarak ele alınmasını istedi. Hakim, bağlayıcı bir yemin altında ya da ifadede gerçeği saptırmanın sahtekarlık olarak kabul edilebileceğini anlatsa da Short bu tanıma itirazını sürdürdü.Hakimin hukuki açıklamalarını kabul etmeyerek davanın yerel bir mahkemeye taşınmasını isteyen kadın, gerekli dava masraflarını ödemesi durumunda erkek arkadaşıyla birlikte tekrar hakim önüne çıkacak.
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abd, erkek arkadaş, sevgili, eski sevgili, dava, manevi tazminat
Annesinin doğum gününde yanında olmayan erkek arkadaşına 10 bin dolarlık manevi tazminat davası açtı
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ABD'de yaşayan bir kadın, vefat eden annesinin doğum gününde yanında olmayan erkek arkadaşının 'duygusal zarara neden olduğunu' savunarak 10 bin dolarlık tazminat davası açtı. Erkek arkadaşı ise, davanın 'zaman kaybı' olduğunu savundu.
ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan QaShontae Short isimli bir kadın, Richard Jordan isimli erkek arkadaşına 'kasten duygusal zarar verme' suçlamasında bulundu.
2020 yılında açtığı 10 bin dolarlık tazminat davasının duruşmasında hakim karşısında ifade veren kadın, Jordan'ın kendisini henüz yeni vefat etmiş olan annesinin doğum gününde yalnız bıraktığını belirtti. Erkek arkadaşının 'kasten duygusal zarara neden olduğunu' belirten kadın, zararının tazmin edilmesini talep etti.
Erkek arkadaş Jordan ise, davayı mahkeme heyeti için bir 'zaman kaybı' olarak nitelendirerek hakime şunları söyledi:
"Doğrusunu söylemek gerekirse efendim, bu davanın reddedileceğini düşünmüştüm. Bir kez çıktık. Yalnızca bir kez. Daha sonrasında ise aramızda hiçbir şey olmadı. Şimdi 10 bin dolarlık tazminat davasıyla karşı karşıya kaldım. Bence bu sizin vaktinizin israf edilmesinden başka bir şey değil."
Duruşmanın ilerleyen dakikalarında hakim Herman Marable ile tartışmaya giren kadın, Jordan'ın yeniden buluşacakları yönünde söz verdiğini ancak bunu yapmadığı için kendisine söylenen yalanı sahtekarlık olarak ele alınmasını istedi. Hakim, bağlayıcı bir yemin altında ya da ifadede gerçeği saptırmanın sahtekarlık olarak kabul edilebileceğini anlatsa da Short bu tanıma itirazını sürdürdü.
Hakimin hukuki açıklamalarını kabul etmeyerek davanın yerel bir mahkemeye taşınmasını isteyen kadın, gerekli dava masraflarını ödemesi durumunda erkek arkadaşıyla birlikte tekrar hakim önüne çıkacak.