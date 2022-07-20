Antalya'da yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor: 1 milyon 645 bin fidan toprakla buluştu

© AA Çalışmalarda yıl dolmadan yüzde 90'ının tamamlandığını belirten Dikici, şunları söyledi: "Sonbahara kadar bütün işimizi bitireceğiz. Bu kadar büyük bir alanı bir yıl içerisinde ağaçlandırabilmek gerçekten büyük bir başarı. Yanan alanlardaki fidanları biz görmeye başladık, 3 sene içerisinde de herkes daha net bir şekilde görecek. O zaman nasıl çalıştığımızı anlayacaklar. Çalıştığımız alanlar dümdüz tarla değil, dağda, bayırda, kayalıklarda çalışıyoruz. Kışın yağmurda arabalar çıkamadı, insanlar gidemedi ama biz çalışmamızı hiç durdurmadık."