https://tr.sputniknews.com/20220720/astana-surecinde-bir-canlanma-soz-konusu-ancak-gorus-ayriliklari-devam-ediyor-1058955943.html

‘Astana sürecinde bir canlanma söz konusu ancak görüş ayrılıkları devam ediyor’

‘Astana sürecinde bir canlanma söz konusu ancak görüş ayrılıkları devam ediyor’

Musa Özuğurlu’ya göre, Astana sürecinde bir canlanma söz konusu ancak görüş ayrılıkları devam ediyor. Ortak sonuçlardan birinin Suriye'deki ABD varlığının... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T20:59+0300

2022-07-20T20:59+0300

2022-07-21T02:22+0300

eksen

astana

musa özuğurlu

ibrahim reisi

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

pyd

pyd/ypg

işid

suriye

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Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı İran'ın başkenti Tahran'da düzenlendi. Zirve, Astana ortakları Türkiye, Rusya ve İran liderlerini buluştururken, zirve öncesinde ikili temaslar gerçekleşti. Yayınlanan ortak bildiride tarafların Suriye için Astana sürecini devam ettirme vurgusu dikkat çekti.Liderlerin ikili temasları ve zirvede verdikleri mesajlar dikkat çekiciydi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dini lider Ali Hamaney'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde vurguladığı Türkiye'nin olası operasyonunun olumsuz sonuçlarını yankılarken, Suriye'deki yasadışı Amerikan varlığına ve İsrail'in süregiden saldırılarına atıfta bulundu. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana süreci sayesinde Suriye'de meşru hükümetin toprakların büyük kısmını kontrol ettiğini vurgularken, IŞİD ve türevi terör örgütlerinin sonsuza dek ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin güvenliğine tehdit gördüğü PYD/YPG unsurlarına karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğini dile getirirken, ABD'nin Suriye topraklarından çekilmesi konusunda Rusya ve İran ile aynı görüşü paylaştıklarını söyledi.Tahran'daki Astana zirvesi ve ikili temasları gazeteci Musa Özuğurlu ile konuştuk.‘İran Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu istemediğini açıkça ifade etti'Musa Özuğurlu’ya göre, Astana sürecinde ekstra bir gelişme olmasa da olumlu bir sürece girildiği değerlendirmesi yapılabilir. Ancak Özuğurlu Suriye konusunda görüş ayrılıklarının tamamıyla giderildiğinin söylenemeyeceğini dile getirdi. Üçlü zirve ile eşzamanlı olarak Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın da Tahran’da olduğunu belirten Özuğurlu, özellikle İran’ın Türkiye’nin Suriye'ye olası harekatına olumlu bakmadığını çok net biçimde dile getirdiğini vurguladı:‘Astana sürecinde bir canlanma söz konusu ancak görüş ayrılıkları devam ediyor’Özuğurlu’ya göre, Astana süreci ve Suriye özelinde görüş ayrılıklarının devam ettiği görülüyor. Üç ülkenin Suriye’de sadece terör örgütlerine karşı mücadele konusunda birbirlerine yaklaştıklarını söyleyen Özuğurlu Astana sürecinde bir canlanma söz konusu olduğunu ancak görüş ayrılıklarının devam ettiği görüşünde:‘Ortak sonuçlardan bir tanesi Amerikan varlığının Suriye’de bitirilmesi ama...'Üçlü zirveden çıkan ortak sonuçlardan birisinin Suriye'deki Amerikan varlığının bitirilmesi olduğunu belirten Özuğurlu, Rusya ve İran’ın Türkiye’nin Suriye ile işbirliğine çekmeye çalıştıklarını dile getirdi. Özuğurlu'ya göre Erdoğan ilk defa bu kadar net olarak ABD'nin Suriye'den çıkması gerektiğini dile getirdi ancak bu konuda adım atacağının belirgin bir işareti yok:‘Rusya ve İran Kürt başlığının Kürtlerin Şam’a yanaşarak bitmesini istiyor’Özuğurlu’ya göre, Rusya ve İran’ın Suriye içindeki sorunların ve dolayısıyla Kürt başlığının bir şekilde Kürtlerin Şam’a yanaşarak bitmesini istiyor:‘Dünyanın gözlerini çevirdiği tahıl krizinde işbirliği ilişkileri geliştirir'Türkiye’nin Ukrayna krizinde çok dikkatli bir politika yürüttüğünü söyleyen Özuğurlu, Rusya’nın da bundan memnun olduğunu ifade etti. Özuğurlu’ya göre, en kritik ortamda ve dünyanın gözlerini çevirdiği bir durumda kritik başlıklardan birinde bu iki ülkenin işbirliği yapmak istediğini görüyoruz:

https://tr.sputniknews.com/20220720/turk-uzmanlar-astana-surecinde-cozumun-kolaylastirilmasi-icin-suriyenin-masaya-katilmasi-gerekiyor-1058937070.html

astana

suriye

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astana, musa özuğurlu, ibrahim reisi, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, pyd, pyd/ypg, işid, suriye, faysal mikdad