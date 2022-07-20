https://tr.sputniknews.com/20220720/ayrildigi-kadinin-aracina-bomba-duzenegi-koydu-misinanin-kopmasi-sonucu-kadin-kurtuldu-1058924680.html
Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği kurdu, misinanın telinin kopması sonucu kadın kurtuldu
Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği kurdu, misinanın telinin kopması sonucu kadın kurtuldu
Çorum'da ayrıldığı Hatun Demir'in aracının altına bomba düzeneği yerleştirdiği için tutuklanan Kadir Karadağ ile yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül için 2... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T12:52+0300
2022-07-20T12:52+0300
2022-07-20T12:52+0300
yaşam
çorum
bomba
otomobil
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Çorum'da birlikte yaşadığı kadının otomobiline bomba düzeneği koyan kişi ve yardım eden arkadaşı için 23'er yıl hapis istendi.Olay, 7 Ocak'ta Ulukavak Mahallesi, Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi.Park halindeki otomobilinin altına düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir(56), durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı.Düzenek fünye ile patlatıldıBomba imha uzmanlarınca bomba düzeneği güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta da hasar oluştu. İncelemede, bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar incelenme için polis merkezine götürüldü.Hatun Demir'in de şikayeti ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen Hatun Demir'in birlikte yaşayıp ayrıldığı Kadir Karadağ ile kendisine yardım eden Şükrü Gül(46), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.23'er yıl hapis istemiSoruşturmanın tamamlanmasının ardından Kadir Karadağ ile Şükrü Gül hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Kopan misine teli hayat kurtardıİddianame ile birlikte olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Kapsamlı olay yeri inceleme tutanağı ile kriminal inceleme raporuna göre iddianamede; düzeneğin patlayıcı özelliği taşıdığı ve öldürmeye elverişli el yapımı olduğu kaydedildi. Boru tipli, basınç ve parça tesirli bomba düzeneğinin aracın hareketine duyarlı tasarlandığı belirtildi. Bomba düzeneğine bağlı misina telinin kopması sonucu ise patlamanın yaşanmadığı bildirildi.İddianamede; düzeneğin aracın şoför mahallinin altına yerleştirildiği, ancak misinanın kopmasıyla pil bloğu ile teması sağlayacak iletkenin harekete geçememesi sonucu eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı da kaydedildi.'Bombayı kesinlikle ben koymadım'Hakkında ayrıca 'tehdit', 'yaralama', huzur ve sükunu bozma' suçlarından da birçok kaydı bulunan Kadir Karadağ'ın, savcılık savunmasında "Beni Hatun Demir'in oğlu telefonla aradı ve araca bomba konulmuş olduğunu söyledi. Benim bu bombayla herhangi bir şekilde alakam yoktur. Benim bunu temin etmem mümkün değildir. Bombayı kesinlikle ben koymadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.Suçlamaları kabul etmeyen Şükrü Gül de "Kesinlikle araca bomba yerleştirmedim, bomba yapmadım, Kadir'e de herhangi bir şekilde yardım etmedim. İnternet üzerinden veya herhangi bir yerden bomba yapımında kullanılabilecek bir malzeme satın almadım" diyerek kendini savundu.Müşteki sıfatıyla ifade veren Hatun Demir ise "Daha öncelerde de Kadir Karadağ, aracıma takip cihazı taktırdığından şüphelendim. Hemen polisi aradım. Ekipler geldikten sonra cismin, bomba olduğunu öğrendim. Bu cismi aracıma Kadir Karadağ'ın yerleştirdiğini düşünmekteyim. Çünkü şahıs en son yakın zamanda beni arayarak, tehditte bulundu" ifadelerinde kullandı.
çorum
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çorum, bomba, otomobil
Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği kurdu, misinanın telinin kopması sonucu kadın kurtuldu
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Çorum'da ayrıldığı Hatun Demir'in aracının altına bomba düzeneği yerleştirdiği için tutuklanan Kadir Karadağ ile yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül için 2 ayrı suçtan 23'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, düzeneğin patlayıcı özelliği taşıdığı fakat düzeneğe bağlı misina telinin kopması sonucu ise patlamanın yaşanmadığı bildirildi.
Çorum'da birlikte yaşadığı kadının otomobiline bomba düzeneği koyan kişi ve yardım eden arkadaşı için 23'er yıl hapis istendi.
Olay, 7 Ocak'ta Ulukavak Mahallesi, Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi.
Park halindeki otomobilinin altına düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir(56), durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı.
Düzenek fünye ile patlatıldı
Bomba imha uzmanlarınca bomba düzeneği güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta da hasar oluştu. İncelemede, bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar incelenme için polis merkezine götürüldü.
Hatun Demir'in de şikayeti ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen Hatun Demir'in birlikte yaşayıp ayrıldığı Kadir Karadağ ile kendisine yardım eden Şükrü Gül(46), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
23'er yıl hapis istemi
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kadir Karadağ ile Şükrü Gül hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Kopan misine teli hayat kurtardı
İddianame ile birlikte olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Kapsamlı olay yeri inceleme tutanağı ile kriminal inceleme raporuna göre iddianamede; düzeneğin patlayıcı özelliği taşıdığı ve öldürmeye elverişli el yapımı olduğu kaydedildi. Boru tipli, basınç ve parça tesirli bomba düzeneğinin aracın hareketine duyarlı tasarlandığı belirtildi. Bomba düzeneğine bağlı misina telinin kopması sonucu ise patlamanın yaşanmadığı bildirildi.
İddianamede; düzeneğin aracın şoför mahallinin altına yerleştirildiği, ancak misinanın kopmasıyla pil bloğu ile teması sağlayacak iletkenin harekete geçememesi sonucu eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı da kaydedildi.
'Bombayı kesinlikle ben koymadım'
Hakkında ayrıca 'tehdit', 'yaralama', huzur ve sükunu bozma' suçlarından da birçok kaydı bulunan Kadir Karadağ'ın, savcılık savunmasında "Beni Hatun Demir'in oğlu telefonla aradı ve araca bomba konulmuş olduğunu söyledi. Benim bu bombayla herhangi bir şekilde alakam yoktur. Benim bunu temin etmem mümkün değildir. Bombayı kesinlikle ben koymadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.
Suçlamaları kabul etmeyen Şükrü Gül de "Kesinlikle araca bomba yerleştirmedim, bomba yapmadım, Kadir'e de herhangi bir şekilde yardım etmedim. İnternet üzerinden veya herhangi bir yerden bomba yapımında kullanılabilecek bir malzeme satın almadım" diyerek kendini savundu.
Müşteki sıfatıyla ifade veren Hatun Demir ise "Daha öncelerde de Kadir Karadağ, aracıma takip cihazı taktırdığından şüphelendim. Hemen polisi aradım. Ekipler geldikten sonra cismin, bomba olduğunu öğrendim. Bu cismi aracıma Kadir Karadağ'ın yerleştirdiğini düşünmekteyim. Çünkü şahıs en son yakın zamanda beni arayarak, tehditte bulundu" ifadelerinde kullandı.