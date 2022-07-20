https://tr.sputniknews.com/20220720/bakan-bilgin-enflasyonun-tahribatini-yapacagimiz-duzenlemelerle-ortadan-kaldiracagiz-1058941984.html

Bakan Bilgin: Enflasyonun tahribatını yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız

Bakan Bilgin: Enflasyonun tahribatını yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız. Milletimize... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T20:03+0300

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2022-07-20T20:07+0300

türkiye

vedat bilgin

kütahya valiliği

belediye başkanlığı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kütahya Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nın ardından partisinin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türklerin bin yıldır Anadolu'da yaşadığını söyledi.Bilgin, AK Parti'nin Türkiye'nin büyümesi konusunda bir başarı gösterdiğini belirterek, "Biz bu rüyayı adım adım gerçeğe çevirdikçe, yükselttikçe, geleceğe de gelecek bin yıllara da kapılarımızı açmış olacağız. Birçok engeller var, birçok sorunlar var ama bu sorunların hepsinin çözülebilir olduğunu görüyoruz" diye konuştu.Türkiye'deki darbelere değinen Bilgin, "Türkiye'de on yılda bir neredeyse geleneksel hale gelmiş darbeleri en son 2016'da yerle bir ettik, bu ülkenin darbe tarihini bitirdik, defterini kapattık inşallah. Bu şu demektir, bütün kapıları demokrasiye açtık. Halkın iradesiyle beraber olunca da diğer alanlarda gelişme kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.'Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz'Bilgin, küresel ekonomik krizin Türkiye'ye yansımaları olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:Kovid-19 salgını sonrasında dünyada ikinci en yüksek büyüme oranını Türkiye'nin yakaladığına dikkati çeken Bilgin, ülkenin ihracatının arttığını, sanayi büyümesinin yükseldiğini ve ekonomik olarak büyüyeceğini vurguladı.Sosyal refahın paylaşılması konusunda kararlı olduklarını belirten Bilgin, "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız. Milletimize sözümüz var, enflasyona ezdirmeyeceğiz kimseyi, emekçilerimizi, çalışanlarımızı. Türkiye yoluna devam edecek. Büyümeyle devam edecek, kalkınmayla devam edecek, demokrasiyle devam edecek. Dolayısıyla önümüzde Türkiye'nin geleceği var. Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma sorumluluğu var. Bu sorumluluktan asla kaçmayacağız" dedi.

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vedat bilgin, kütahya valiliği, belediye başkanlığı