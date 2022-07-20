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Barınağa bırakılması düşünülen ördekleri İçişleri Bakanlığı sahiplendi
Barınağa bırakılması düşünülen ördekleri İçişleri Bakanlığı sahiplendi
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Başakşehir'deki bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşlerin hayvan barınağına... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T18:14+0300
2022-07-20T18:14+0300
türkiye
ördek
başakşehir
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Başakşehir'deki bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşlerin hayvan barınağına bırakmayı düşündüğü ördekleri sahiplendi. Ailenin evinden alınarak Ankara'ya getirilen iki ördeğe, Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde bakılacak. Başakşehir'deki bir parkın göletinde yüzen ve sahibi oldukları iki ördeği alarak çantalarına koydukları anlara ait görüntüler "göletten ördek çaldıkları" iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan kadınların kimliklerinin belirlenmesinin ardından İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Irak vatandaşı Zeynep El Zuheyri ve kardeşi Fatma El Zuheyri'nin 3 ay önce Eminönü'nden yavruyken alıp evlerinde büyüttüklerini ve çıkardıkları sesten komşuların rahatsız olması üzerine uygun bir hayvan barınağına bırakmayı düşündüklerini söylediği ördekler, yeni yuvalarına kavuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, veteriner eşliğinde Iraklı kız kardeşlerin Fatih'teki evine giderek ördekleri teslim aldı. Ördekler, ekip araçlarının arka bölümünde yer alan ve hayvanlar için özel dizayn edilen kafese konularak Ankara'ya getirildi. Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde koruma altına alınan ördeklere buradaki diğer hayvanlarla birlikte bakılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220719/basaksehirde-goletteki-ordekleri-caldigi-iddia-edilen-kadin-birakmamiza-gorevli-izin-vermedi-1058881749.html
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ördek, başakşehir, içişleri bakanlığı

Barınağa bırakılması düşünülen ördekleri İçişleri Bakanlığı sahiplendi

18:14 20.07.2022
© DHABaşakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın:
Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın: - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© DHA
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Başakşehir'deki bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşlerin hayvan barınağına bırakmayı düşündüğü ördeklere sahip çıktı. Ailenin evinden alınarak Ankara'ya getirilen iki ördeğe Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde bakılacak.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Başakşehir'deki bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşlerin hayvan barınağına bırakmayı düşündüğü ördekleri sahiplendi.

Ailenin evinden alınarak Ankara'ya getirilen iki ördeğe, Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde bakılacak. Başakşehir'deki bir parkın göletinde yüzen ve sahibi oldukları iki ördeği alarak çantalarına koydukları anlara ait görüntüler "göletten ördek çaldıkları" iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan kadınların kimliklerinin belirlenmesinin ardından İçişleri Bakanlığı devreye girdi.

Irak vatandaşı Zeynep El Zuheyri ve kardeşi Fatma El Zuheyri'nin 3 ay önce Eminönü'nden yavruyken alıp evlerinde büyüttüklerini ve çıkardıkları sesten komşuların rahatsız olması üzerine uygun bir hayvan barınağına bırakmayı düşündüklerini söylediği ördekler, yeni yuvalarına kavuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, veteriner eşliğinde Iraklı kız kardeşlerin Fatih'teki evine giderek ördekleri teslim aldı. Ördekler, ekip araçlarının arka bölümünde yer alan ve hayvanlar için özel dizayn edilen kafese konularak Ankara'ya getirildi. Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde koruma altına alınan ördeklere buradaki diğer hayvanlarla birlikte bakılacak.
Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın: - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın: Bırakmamıza görevli izin vermedi
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