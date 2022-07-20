Binali Yıldırım: Bazı sorunlarımız olabilir, ancak sorunların çözümü de AK Parti'den geçiyor
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR-AW665051AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR-AW665051
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Tabii ki bazı zorluklarımız, sorunlarımız olabilir. Sorunların çözümü de AKP'den geçiyor. Siz milletimizin desteğiyle her seçimden alnımızın akıyla çıktık. 16’ncı seçimde de siz asil milletimizin desteğiyle eyvallah sizi mahcup etmeyeceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım düzenlenen program kapsamında Milas’a geldi. Atapark Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde Yıldırım, yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin altıncı yılı. Ezanımız dinmedi, ay yıldızlı bayrağımız inmedi. Teröre karşı en büyük mücadeleyi 15 Temmuz gecesi verdik. O gece bu milletin asil evlatları, 7’den 70’e kadınıyla erkeğiyle, Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları doldurdu. Alçaklara geçit vermediniz.
Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O gece halkın ve hakkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. İkinci İstiklal mücadelesi başarıyla tamamlanmıştır. Seçilmiş başbakanı ortadan kaldırmak isteyenler, bozguna uğramış; Türk adaleti önünde hesaplarını vermiştir. Bu ülkeye ayar vermeye çalışanlar, 10 defa düşünmelidir. Vatanını toprağını seven bu aziz millet, her türlü zorluğun üstesinden gelecektir.
'Sorunların çözümü AK Parti'den geçiyor'
2023’e hazır mısınız? Yeniden destan yazacak mıyız? Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhur İttifakı olarak seçmeye hazır mısınız? Tabii demokrasinin güzelliği iktidar ve muhalefettir. Biz muhalefetten şu teklifi bekleriz; ‘Biz iktidara gelirsek, AKP’nin yaptıklarının üzerine şunları da yapacağız’ deseler; bir şey ifade eder. Bugüne kadar muhalefet edenlerden; bölünmüş yolların, şehir hastanelerinin, okulların, fabrikaların, ticaretin üzerine bir şey koyacakları yönünde bir açıklama duydunuz mu? ‘Havayolunu, halkın yolu yapacağız’ dediler mi? ‘225 milyara çıkmış ticareti, ihracatı 400 milyara çıkaracağız’ dediklerine şahit oldunuz mu? Dedikleri tek şey ‘Recep Tayyip Erdoğan insin de ne olursa olsun’. 'İnince ne olacak?' diye sorunca; ‘Onu bize söylemediler. Bizim görevimiz bu kadar’ dediler. Biz bu oyunu; 17-25 Aralık’ta, elektronik muhtırada, 15 Temmuz’da da gördük. Bu ülkenin bağımsızlığına yan gözle bakanlara en güzel cevabı yine bu yüce millet verecektir; birlikte vereceğiz. Tabii ki bazı zorluklarımız, sorunlarımız olabilir. Sorunların çözümü de AKP'den geçiyor. Siz milletimizin desteğiyle her seçimden alnımızın akıyla çıktık. 16’ncı seçimde de siz asil milletimizin desteğiyle eyvallah sizi mahcup etmeyeceğiz."
12 Temmuz, 16:42