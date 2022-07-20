Binali Yıldırım: Bazı sorunlarımız olabilir, ancak sorunların çözümü de AK Parti'den geçiyor

2023’e hazır mısınız? Yeniden destan yazacak mıyız? Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhur İttifakı olarak seçmeye hazır mısınız? Tabii demokrasinin güzelliği iktidar ve muhalefettir. Biz muhalefetten şu teklifi bekleriz; ‘Biz iktidara gelirsek, AKP’nin yaptıklarının üzerine şunları da yapacağız’ deseler; bir şey ifade eder. Bugüne kadar muhalefet edenlerden; bölünmüş yolların, şehir hastanelerinin, okulların, fabrikaların, ticaretin üzerine bir şey koyacakları yönünde bir açıklama duydunuz mu? ‘Havayolunu, halkın yolu yapacağız’ dediler mi? ‘225 milyara çıkmış ticareti, ihracatı 400 milyara çıkaracağız’ dediklerine şahit oldunuz mu? Dedikleri tek şey ‘Recep Tayyip Erdoğan insin de ne olursa olsun’. 'İnince ne olacak?' diye sorunca; ‘Onu bize söylemediler. Bizim görevimiz bu kadar’ dediler. Biz bu oyunu; 17-25 Aralık’ta, elektronik muhtırada, 15 Temmuz’da da gördük. Bu ülkenin bağımsızlığına yan gözle bakanlara en güzel cevabı yine bu yüce millet verecektir; birlikte vereceğiz. Tabii ki bazı zorluklarımız, sorunlarımız olabilir. Sorunların çözümü de AKP'den geçiyor. Siz milletimizin desteğiyle her seçimden alnımızın akıyla çıktık. 16’ncı seçimde de siz asil milletimizin desteğiyle eyvallah sizi mahcup etmeyeceğiz."