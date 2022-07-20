Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220720/binali-yildirim-bazi-sorunlarimiz-olabilir-ancak-sorunlarin-cozumu-de-ak-partiden-geciyor-1058906969.html
Binali Yıldırım: Bazı sorunlarımız olabilir, ancak sorunların çözümü de AK Parti'den geçiyor
Binali Yıldırım: Bazı sorunlarımız olabilir, ancak sorunların çözümü de AK Parti'den geçiyor
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Tabii ki bazı zorluklarımız, sorunlarımız olabilir. Sorunların çözümü de AKP'den geçiyor. Siz milletimizin... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T00:57+0300
2022-07-20T00:57+0300
politika
ak parti
binali yıldırım
milas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/09/1058501127_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_a30a0b0404b4cdf2dd2aa34b36bb60b8.jpg
AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım düzenlenen program kapsamında Milas’a geldi. Atapark Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde Yıldırım, yaptığı konuşmada şunları söyledi:"15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin altıncı yılı. Ezanımız dinmedi, ay yıldızlı bayrağımız inmedi. Teröre karşı en büyük mücadeleyi 15 Temmuz gecesi verdik. O gece bu milletin asil evlatları, 7’den 70’e kadınıyla erkeğiyle, Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları doldurdu. Alçaklara geçit vermediniz.Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O gece halkın ve hakkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. İkinci İstiklal mücadelesi başarıyla tamamlanmıştır. Seçilmiş başbakanı ortadan kaldırmak isteyenler, bozguna uğramış; Türk adaleti önünde hesaplarını vermiştir. Bu ülkeye ayar vermeye çalışanlar, 10 defa düşünmelidir. Vatanını toprağını seven bu aziz millet, her türlü zorluğun üstesinden gelecektir.'Sorunların çözümü AK Parti'den geçiyor'
https://tr.sputniknews.com/20220712/binali-yildirim-onumuzdeki-sene-3-tane-bayramimiz-var-1058634232.html
milas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/09/1058501127_134:0:1865:1298_1920x0_80_0_0_2ce4cbcf25d2ada70b227419cde15978.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, binali yıldırım, milas

Binali Yıldırım: Bazı sorunlarımız olabilir, ancak sorunların çözümü de AK Parti'den geçiyor

00:57 20.07.2022
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR-AW665051AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR-AW665051
Abone olTelegram
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Tabii ki bazı zorluklarımız, sorunlarımız olabilir. Sorunların çözümü de AKP'den geçiyor. Siz milletimizin desteğiyle her seçimden alnımızın akıyla çıktık. 16’ncı seçimde de siz asil milletimizin desteğiyle eyvallah sizi mahcup etmeyeceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım düzenlenen program kapsamında Milas’a geldi. Atapark Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde Yıldırım, yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin altıncı yılı. Ezanımız dinmedi, ay yıldızlı bayrağımız inmedi. Teröre karşı en büyük mücadeleyi 15 Temmuz gecesi verdik. O gece bu milletin asil evlatları, 7’den 70’e kadınıyla erkeğiyle, Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları doldurdu. Alçaklara geçit vermediniz.
Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O gece halkın ve hakkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. İkinci İstiklal mücadelesi başarıyla tamamlanmıştır. Seçilmiş başbakanı ortadan kaldırmak isteyenler, bozguna uğramış; Türk adaleti önünde hesaplarını vermiştir. Bu ülkeye ayar vermeye çalışanlar, 10 defa düşünmelidir. Vatanını toprağını seven bu aziz millet, her türlü zorluğun üstesinden gelecektir.

'Sorunların çözümü AK Parti'den geçiyor'

2023’e hazır mısınız? Yeniden destan yazacak mıyız? Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhur İttifakı olarak seçmeye hazır mısınız? Tabii demokrasinin güzelliği iktidar ve muhalefettir. Biz muhalefetten şu teklifi bekleriz; ‘Biz iktidara gelirsek, AKP’nin yaptıklarının üzerine şunları da yapacağız’ deseler; bir şey ifade eder. Bugüne kadar muhalefet edenlerden; bölünmüş yolların, şehir hastanelerinin, okulların, fabrikaların, ticaretin üzerine bir şey koyacakları yönünde bir açıklama duydunuz mu? ‘Havayolunu, halkın yolu yapacağız’ dediler mi? ‘225 milyara çıkmış ticareti, ihracatı 400 milyara çıkaracağız’ dediklerine şahit oldunuz mu? Dedikleri tek şey ‘Recep Tayyip Erdoğan insin de ne olursa olsun’. 'İnince ne olacak?' diye sorunca; ‘Onu bize söylemediler. Bizim görevimiz bu kadar’ dediler. Biz bu oyunu; 17-25 Aralık’ta, elektronik muhtırada, 15 Temmuz’da da gördük. Bu ülkenin bağımsızlığına yan gözle bakanlara en güzel cevabı yine bu yüce millet verecektir; birlikte vereceğiz. Tabii ki bazı zorluklarımız, sorunlarımız olabilir. Sorunların çözümü de AKP'den geçiyor. Siz milletimizin desteğiyle her seçimden alnımızın akıyla çıktık. 16’ncı seçimde de siz asil milletimizin desteğiyle eyvallah sizi mahcup etmeyeceğiz."
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
POLİTİKA
Binali Yıldırım: Önümüzdeki sene 3 tane bayramımız var
12 Temmuz, 16:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала