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Bloomberg: Türkiye, Rus enerji kaynakları için dolar ödemelerini sonlandırmak istiyor
Bloomberg: Türkiye, Rus enerji kaynakları için dolar ödemelerini sonlandırmak istiyor
Bloomberg ajansının haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran’da Rus lider Putin ile Rus enerji kaynakları karşılığındaki ödemelerin yerel para birimleri... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T19:13+0300
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Bloomberg, kendi kaynaklarına atıfla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran’daki üçlü zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus enerji kaynakları karşılığındaki ödemelerin yerel para birimleri üzerinden yapılması konusunu görüşmeyi planladığını yazdı.Habere göre her iki taraf ta bir süredir bu konunun üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Böyle bir adım, Ankara'nın döviz rezervlerinden tasarruf etmesine imkan sağlayacak. Yerel para birimlerinin sadece enerji ile ilgili işlemlerde değil, diğer ödemelerde de kullanılması düşünülüyor.Moskova’nın ödemelerden elde edeceği Türk liralarının daha sonra Türkiye'de mal satın almak için kullanılabileceği varsayılıyor. Ayrıca Rus rublesi de ödeme mekanizmasının para birimlerinden biri olarak inceleniyor.Putin ve Erdoğan’ın bu konuları Tahran’daki üçlü zirve kapsamında ele alınması bekleniyordu, ancak görüşmelerin sonunda düzenlenen basın toplantısında bu konu gündeme gelmedi.Bloomberg’e göre 2021'de Rusya ile Türkiye arasındaki pozitif denge yaklaşık 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ise ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilecek.Türk politikacılar, son birkaç yıldır 2019’dan bu yana Türk lirasını desteklemek için milyarlarca dolar satan merkez bankasının rezervlerindeki azalmaya karşı koymak için ödemeler için döviz yerine yerel para birimlerin kullanılmasını yoğun bir biçimde tartışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220719/tahranda-putin-erdogan-gorusmesi-basladi--1058891621.html
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bloomberg, doğalgaz, dolar, ruble

Bloomberg: Türkiye, Rus enerji kaynakları için dolar ödemelerini sonlandırmak istiyor

19:13 20.07.2022 (güncellendi: 19:19 20.07.2022)
© AAPutin, Erdoğan, Reisi
Putin, Erdoğan, Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AA
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Bloomberg ajansının haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran’da Rus lider Putin ile Rus enerji kaynakları karşılığındaki ödemelerin yerel para birimleri üzerinden yapılması konusunu görüşmeyi planladı.
Bloomberg, kendi kaynaklarına atıfla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran’daki üçlü zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus enerji kaynakları karşılığındaki ödemelerin yerel para birimleri üzerinden yapılması konusunu görüşmeyi planladığını yazdı.
Habere göre her iki taraf ta bir süredir bu konunun üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Böyle bir adım, Ankara'nın döviz rezervlerinden tasarruf etmesine imkan sağlayacak. Yerel para birimlerinin sadece enerji ile ilgili işlemlerde değil, diğer ödemelerde de kullanılması düşünülüyor.
Moskova’nın ödemelerden elde edeceği Türk liralarının daha sonra Türkiye'de mal satın almak için kullanılabileceği varsayılıyor. Ayrıca Rus rublesi de ödeme mekanizmasının para birimlerinden biri olarak inceleniyor.
Putin ve Erdoğan’ın bu konuları Tahran’daki üçlü zirve kapsamında ele alınması bekleniyordu, ancak görüşmelerin sonunda düzenlenen basın toplantısında bu konu gündeme gelmedi.
Bloomberg’e göre 2021'de Rusya ile Türkiye arasındaki pozitif denge yaklaşık 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ise ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilecek.
Türk politikacılar, son birkaç yıldır 2019’dan bu yana Türk lirasını desteklemek için milyarlarca dolar satan merkez bankasının rezervlerindeki azalmaya karşı koymak için ödemeler için döviz yerine yerel para birimlerin kullanılmasını yoğun bir biçimde tartışıyor.
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