Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı

© DHA Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajlardaki su seviyelerinin yaz aylarının gelmesiyle yeniden azalmaya başladığını belirterek şunları söyledi: "9 günlük bayram tatilinde Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular barajlarındaki su seviyelerinde yüzde 3'lük azalma oldu. Bu yıl, aylık toplam yağış, aylık ortalama sıcaklık gibi iklimsel parametrelerin zamansal değişiminde de bir kararsız rejim söz konusu. Genel itibarıyla bir değerlendirmede bulunursak ülkemizin bulunduğu coğrafyada takvim yılının ilk birkaç ayında düşük sıcaklıklar ve yüksek yağışlar söz konusuydu, sonraki aylarda mevsim normallerine erişen sıcaklıkla birlikte özellikle yağışlarda değişken bir rejimle karşı karşıya kaldık. Çeşitli illerimizde anlık şiddetli yağışlar ve sellerle karşılaştığımız haziran ayı sonrasında, yaz aylarının en sıcak ve kurak günlerine doğru ilerliyoruz. Bu noktada, mevcut su rezervlerimizin daha da azalmasını bekliyoruz. Sıcaklık artışı bir yandan buharlaşma yoluyla rezervlerimizde azalmayı beraberinde getirirken, bir yandan da tüketimi tetikleyerek yerleşim yerlerinde su stresini arttırmaktadır."