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Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı
Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nüfusunun 1 milyona ulaştığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminde barajlardaki doluluk oranında yüzde 3'lük azalma oldu. Bu... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
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bodrum, tatil, su

Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı

11:54 20.07.2022 (güncellendi: 11:57 20.07.2022)
© DHABodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı
Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© DHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nüfusunun 1 milyona ulaştığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminde barajlardaki doluluk oranında yüzde 3'lük azalma oldu. Bu süreçte Geyik Barajı'ndaki yüzde 84'lük doluluk oranı yüzde 81'e, Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 66'dan yüzde 62'e düştü.
© DHADünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum'a 9- 17 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlar tamamen doldu.
Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum'a 9- 17 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlar tamamen doldu.
© DHA188 bin olan Bodrum'un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyona ulaştı. Yaklaşık 300 bin aracın giriş yaptığı ilçede, adım atacak yer kalmadı.
Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
188 bin olan Bodrum'un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyona ulaştı. Yaklaşık 300 bin aracın giriş yaptığı ilçede, adım atacak yer kalmadı.
© DHATuristler tatilin ardından memleketlerine dönerken Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nda doluluk oranı 9- 17 Temmuz tarihleri arasında yüzde 84'den yüzde 81'e, Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 66'dan yüzde 62'e düştü.
Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Turistler tatilin ardından memleketlerine dönerken Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nda doluluk oranı 9- 17 Temmuz tarihleri arasında yüzde 84'den yüzde 81'e, Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 66'dan yüzde 62'e düştü.
© DHAMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajlardaki su seviyelerinin yaz aylarının gelmesiyle yeniden azalmaya başladığını belirterek şunları söyledi: "9 günlük bayram tatilinde Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular barajlarındaki su seviyelerinde yüzde 3'lük azalma oldu. Bu yıl, aylık toplam yağış, aylık ortalama sıcaklık gibi iklimsel parametrelerin zamansal değişiminde de bir kararsız rejim söz konusu. Genel itibarıyla bir değerlendirmede bulunursak ülkemizin bulunduğu coğrafyada takvim yılının ilk birkaç ayında düşük sıcaklıklar ve yüksek yağışlar söz konusuydu, sonraki aylarda mevsim normallerine erişen sıcaklıkla birlikte özellikle yağışlarda değişken bir rejimle karşı karşıya kaldık. Çeşitli illerimizde anlık şiddetli yağışlar ve sellerle karşılaştığımız haziran ayı sonrasında, yaz aylarının en sıcak ve kurak günlerine doğru ilerliyoruz. Bu noktada, mevcut su rezervlerimizin daha da azalmasını bekliyoruz. Sıcaklık artışı bir yandan buharlaşma yoluyla rezervlerimizde azalmayı beraberinde getirirken, bir yandan da tüketimi tetikleyerek yerleşim yerlerinde su stresini arttırmaktadır."
Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajlardaki su seviyelerinin yaz aylarının gelmesiyle yeniden azalmaya başladığını belirterek şunları söyledi: "9 günlük bayram tatilinde Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular barajlarındaki su seviyelerinde yüzde 3'lük azalma oldu. Bu yıl, aylık toplam yağış, aylık ortalama sıcaklık gibi iklimsel parametrelerin zamansal değişiminde de bir kararsız rejim söz konusu. Genel itibarıyla bir değerlendirmede bulunursak ülkemizin bulunduğu coğrafyada takvim yılının ilk birkaç ayında düşük sıcaklıklar ve yüksek yağışlar söz konusuydu, sonraki aylarda mevsim normallerine erişen sıcaklıkla birlikte özellikle yağışlarda değişken bir rejimle karşı karşıya kaldık. Çeşitli illerimizde anlık şiddetli yağışlar ve sellerle karşılaştığımız haziran ayı sonrasında, yaz aylarının en sıcak ve kurak günlerine doğru ilerliyoruz. Bu noktada, mevcut su rezervlerimizin daha da azalmasını bekliyoruz. Sıcaklık artışı bir yandan buharlaşma yoluyla rezervlerimizde azalmayı beraberinde getirirken, bir yandan da tüketimi tetikleyerek yerleşim yerlerinde su stresini arttırmaktadır."
© DHADoç. Dr. Özçelik, Bodrum'da, bayram ve yaz aylarının etkisiyle nüfusta olağanüstü artışlar yaşandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle otellerde ve yazlıklardaki su tüketimi katbekat artmaktadır. Üzülerek dile getirmeliyim ki, binlerce kez patlayan içme suyu iletim hattı, hemen her gün patlamaya devam etmektedir. Bu patlamalar sonucu gerçekleşen kayıplar su rezervlerimizi azaltmaya devam etmektedir. Her iki rezervuardaki suların sadece içme suyu için tahsisli olmadığı göz önünde bulundurularak, henüz kritik seviyelerin üzerindeyken Bodrum'un içme suyu sorununun çözümüne yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve kısa sürede sonuçlandırılmasını ümit ediyorum."
Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Doç. Dr. Özçelik, Bodrum'da, bayram ve yaz aylarının etkisiyle nüfusta olağanüstü artışlar yaşandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle otellerde ve yazlıklardaki su tüketimi katbekat artmaktadır. Üzülerek dile getirmeliyim ki, binlerce kez patlayan içme suyu iletim hattı, hemen her gün patlamaya devam etmektedir. Bu patlamalar sonucu gerçekleşen kayıplar su rezervlerimizi azaltmaya devam etmektedir. Her iki rezervuardaki suların sadece içme suyu için tahsisli olmadığı göz önünde bulundurularak, henüz kritik seviyelerin üzerindeyken Bodrum'un içme suyu sorununun çözümüne yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve kısa sürede sonuçlandırılmasını ümit ediyorum."
1/5
© DHA
Dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum'a 9- 17 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlar tamamen doldu.
2/5
© DHA
188 bin olan Bodrum'un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyona ulaştı. Yaklaşık 300 bin aracın giriş yaptığı ilçede, adım atacak yer kalmadı.
3/5
© DHA
Turistler tatilin ardından memleketlerine dönerken Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nda doluluk oranı 9- 17 Temmuz tarihleri arasında yüzde 84'den yüzde 81'e, Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 66'dan yüzde 62'e düştü.
4/5
© DHA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajlardaki su seviyelerinin yaz aylarının gelmesiyle yeniden azalmaya başladığını belirterek şunları söyledi: "9 günlük bayram tatilinde Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular barajlarındaki su seviyelerinde yüzde 3'lük azalma oldu. Bu yıl, aylık toplam yağış, aylık ortalama sıcaklık gibi iklimsel parametrelerin zamansal değişiminde de bir kararsız rejim söz konusu. Genel itibarıyla bir değerlendirmede bulunursak ülkemizin bulunduğu coğrafyada takvim yılının ilk birkaç ayında düşük sıcaklıklar ve yüksek yağışlar söz konusuydu, sonraki aylarda mevsim normallerine erişen sıcaklıkla birlikte özellikle yağışlarda değişken bir rejimle karşı karşıya kaldık. Çeşitli illerimizde anlık şiddetli yağışlar ve sellerle karşılaştığımız haziran ayı sonrasında, yaz aylarının en sıcak ve kurak günlerine doğru ilerliyoruz. Bu noktada, mevcut su rezervlerimizin daha da azalmasını bekliyoruz. Sıcaklık artışı bir yandan buharlaşma yoluyla rezervlerimizde azalmayı beraberinde getirirken, bir yandan da tüketimi tetikleyerek yerleşim yerlerinde su stresini arttırmaktadır."
5/5
© DHA
Doç. Dr. Özçelik, Bodrum'da, bayram ve yaz aylarının etkisiyle nüfusta olağanüstü artışlar yaşandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle otellerde ve yazlıklardaki su tüketimi katbekat artmaktadır. Üzülerek dile getirmeliyim ki, binlerce kez patlayan içme suyu iletim hattı, hemen her gün patlamaya devam etmektedir. Bu patlamalar sonucu gerçekleşen kayıplar su rezervlerimizi azaltmaya devam etmektedir. Her iki rezervuardaki suların sadece içme suyu için tahsisli olmadığı göz önünde bulundurularak, henüz kritik seviyelerin üzerindeyken Bodrum'un içme suyu sorununun çözümüne yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve kısa sürede sonuçlandırılmasını ümit ediyorum."
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Sahillerde nüfus patlaması: Bodrum’un 188 binlik nüfusu 1 milyona dayandı
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