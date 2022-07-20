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Brad Pitt yeni filminin galasında etek giydi
Brad Pitt yeni filminin galasında etek giydi
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Brad Pitt, başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullet Train) filminin Berlin prömiyerine etek giyerek katıldı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T22:38+0300
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yaşam
brad pitt
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etek
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Yönetmenliğini David Leitch’in yaptığı, Sandra Bullock ve Brad Pitt’in başrollerinde yer aldığı Suikast Treni filminin Berlin prömiyeri 19 Temmuz'da gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, galada tercih ettiği kıyafetle sosyal medyada gündem oldu.Pitt'in, kırmızı halı için kahverengi diz üstü bir etek giydiği görüldü. Gala için kahverengi bir ceket tercih eden aktör, pembe keten gömlek ile kombinini tamamladı.
https://tr.sputniknews.com/20220708/brad-pitt-yuz-korlugu-hastaligina-dair-konustu-kimse-bana-inanmiyor-1058483089.html
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brad pitt, film, gala, etek

Brad Pitt yeni filminin galasında etek giydi

22:38 20.07.2022
© AP Photo / Markus SchreiberABD'li dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullet Train) filminin Berlin prömiyerine etek giyerek katıldı.
ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullet Train) filminin Berlin prömiyerine etek giyerek katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Brad Pitt, başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullet Train) filminin Berlin prömiyerine etek giyerek katıldı.
Yönetmenliğini David Leitch’in yaptığı, Sandra Bullock ve Brad Pitt’in başrollerinde yer aldığı Suikast Treni filminin Berlin prömiyeri 19 Temmuz'da gerçekleştirildi.
Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, galada tercih ettiği kıyafetle sosyal medyada gündem oldu.
Pitt'in, kırmızı halı için kahverengi diz üstü bir etek giydiği görüldü. Gala için kahverengi bir ceket tercih eden aktör, pembe keten gömlek ile kombinini tamamladı.
Brad Pitt - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
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