https://tr.sputniknews.com/20220720/brad-pitt-yeni-filminin-galasinda-etek-giydi--1058946926.html

Brad Pitt yeni filminin galasında etek giydi

Brad Pitt yeni filminin galasında etek giydi

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Brad Pitt, başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullet Train) filminin Berlin prömiyerine etek giyerek katıldı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T22:38+0300

2022-07-20T22:38+0300

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yaşam

brad pitt

film

gala

etek

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Yönetmenliğini David Leitch’in yaptığı, Sandra Bullock ve Brad Pitt’in başrollerinde yer aldığı Suikast Treni filminin Berlin prömiyeri 19 Temmuz'da gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, galada tercih ettiği kıyafetle sosyal medyada gündem oldu.Pitt'in, kırmızı halı için kahverengi diz üstü bir etek giydiği görüldü. Gala için kahverengi bir ceket tercih eden aktör, pembe keten gömlek ile kombinini tamamladı.

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brad pitt, film, gala, etek