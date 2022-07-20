https://tr.sputniknews.com/20220720/britanyada-enflasyon-son-40-yilin-rekorunu-kirmaya-devam-ediyor-haziranda-yuzde-94e-ulasti-1058915738.html
Britanya'da enflasyon son 40 yılın rekorunu kırmaya devam ediyor: Haziranda yüzde 9.4'e ulaştı
Britanya'da enflasyon son 40 yılın rekorunu kırmaya devam ediyor: Haziranda yüzde 9.4'e ulaştı
Avrupa rekor enflasyon döngüsüne girerken, AB'den çıkan Britanya'da da enflasyon haziranda yüzde 9.4'e fırlayıp 1982'den beri en yüksek oranı gördü. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T09:23+0300
2022-07-20T09:23+0300
2022-07-20T09:23+0300
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britanya, ingiltere
Britanya'da enflasyon son 40 yılın rekorunu kırmaya devam ediyor: Haziranda yüzde 9.4'e ulaştı
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Avrupa rekor enflasyon döngüsüne girerken, AB'den çıkan Britanya'da da enflasyon haziranda yüzde 9.4'e fırlayıp 1982'den beri en yüksek oranı gördü.