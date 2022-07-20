CANLI | ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna'daki çatışmalar kritik bir aşamada

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rus gaz devi Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz’da ‘Sibirya’nın Gücü’ boru hattı üzerinden Çin’e rekor düzeyde gaz sevkiyatı yapıldı. Çin pazarına yapılan sevkiyatlar sözleşmeye bağlı günlük hacmi aştı.
RİA Novosti’ya konuşan ve İstanbul’daki tahıl müzakereleri ile ilgili bilgi sahibi bir kaynak, BM’nin sorununun çözümüne yönelik mekanizmasının tahıl yüklü gemilerin güvenli rotalar üzerinden yolculuk yapmasını öngördüğünü söyledi.
Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan doğalgaz tedarikinin kesilmesi ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşa edilmesine yardım edeceklerini söyledi.
Financial Times (FT) gazetesi, bazı Avrupa ülkelerinde görülen rekor düzeydeki hava sıcaklıklarının enerji sistemleri üzerindeki yükü önemli ölçüde artırdığını ve bu durumun elektrik fiyatlarında keskin bir artışa neden olduğunu yazdı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: