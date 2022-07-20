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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220720/canli--abd-savunma-bakani-austin-ukraynadaki-catismalar-kritik-bir-asamada--1058935958.html
CANLI | ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna'daki çatışmalar kritik bir aşamada
CANLI | ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna'daki çatışmalar kritik bir aşamada
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'da devam eden çatışmaların kritik bir aşamada olduğunu ve Batı'nın Kiev'e uzun vadeli olarak askeri yardım sağlamanın... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-20T16:40+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
avrupa birliği
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna'daki çatışmalar kritik bir aşamada

16:40 20.07.2022
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'da devam eden çatışmaların kritik bir aşamada olduğunu ve Batı'nın Kiev'e uzun vadeli olarak askeri yardım sağlamanın yeni yöntemlerini aramayı sürdüreceğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rus gaz devi Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz’da ‘Sibirya’nın Gücü’ boru hattı üzerinden Çin’e rekor düzeyde gaz sevkiyatı yapıldı. Çin pazarına yapılan sevkiyatlar sözleşmeye bağlı günlük hacmi aştı.
RİA Novosti’ya konuşan ve İstanbul’daki tahıl müzakereleri ile ilgili bilgi sahibi bir kaynak, BM’nin sorununun çözümüne yönelik mekanizmasının tahıl yüklü gemilerin güvenli rotalar üzerinden yolculuk yapmasını öngördüğünü söyledi.
Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan doğalgaz tedarikinin kesilmesi ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yeniden inşa edilmesine yardım edeceklerini söyledi.
Financial Times (FT) gazetesi, bazı Avrupa ülkelerinde görülen rekor düzeydeki hava sıcaklıklarının enerji sistemleri üzerindeki yükü önemli ölçüde artırdığını ve bu durumun elektrik fiyatlarında keskin bir artışa neden olduğunu yazdı.
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | WP: NATO'nun önümüzdeki aylardaki öncelikli hedefi Kiev'e HIMARS tedarikini artırmak olacak
09:14
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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16:50 20.07.2022
Ukrayna ordusu, insansız hava araçlarıyla Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı
Zaporijya bölgesindeki askeri-sivil yönetimin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna’ya ait saldırı İHA’larının Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.
Telegram’dan açıklama yapan Rogov, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'nin teröristlerinin saldırı uçakları Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı" ifadelerini kullandı.
Santralin reaktör kısmının zarar görmediğini belirten Rogov, saldırının güç ünitelerine değil, santral alanına yapıldığını kaydetti.
Rogov, Ukrayna’nın saldırılarına rağmen bölgenin Rusya’ya bağlanmasına yönelik referandumun gerçekleştirileceği açıklamasını da yaptı. Öte yandan saldırı neticesinde 11 çalışan da yaralandı.
16:48 20.07.2022
İsviçre elektrik kesintilerine hazırlanıyor
İsviçre Elektrik Şirketleri Birliği (VSE) Başkanı Michael Frank, ülkede enerji kıtlığı nedeniyle elektrik kesintilerinin planlandığını belirtti.
Reuters ajansına konuşan Frank, "Gerekirse elektrik tasarrufu için kademeli olarak daha sıkı tedbirler almayı planlıyoruz. Bu, yaklaşık 30 bin firmayı yüzde 30'a varan düzeyde elektrik tasarrufu yapmaya mecbur ediyor" ifadelerini kullandı.
Söz konusu tedbirlerin, ülkenin elektrik tüketimini dörtte bir oranda azaltmaya yardımcı olacağı tahmininde bulunan Frank, "Son çare olarak hanelerde 4 saatlik periyotlarla dönüşümlü olarak kesintilere gidilecek" diye konuştu.
Frank, ülkedeki enerji krizinin Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azalması ve Fransa'daki nükleer santrallerin bakım için kapatılmasından kaynaklandığını da sözlerine ekledi.
16:39 20.07.2022
ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna'daki çatışmalar kritik bir aşamada
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'da devam eden çatışmaların kritik bir aşamada olduğunu ve Batı'nın Kiev'e uzun vadeli olarak askeri yardım sağlamanın yeni yöntemlerini aramayı sürdüreceğini belirtti.
Austin, yaptığı açıklamada, "Savaşın belirleyici bir aşamada olduğundan bahsediyoruz. Bu nedenle Ukrayna'ya yönelik kolektif desteğimiz hayati bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Bakan, "Rusya, Ukrayna'dan ve bizden daha uzun ömürlü olabileceğini zannediyor, ancak bu Rusya'nın yanlış hesaplamalarının en sonuncusu olacak" diye konuştu.
Batı'nın Ukrayna ordusuna uzun vadeli destek sağlamak için 'yenilikçi yollar aramaya devam edeceği' taahhüdünü veren Austin, "Yardımımız gerçek bir değişim sağlayacak" dedi.
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