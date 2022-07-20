CANLI | ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna'daki çatışmalar kritik bir aşamada

İsviçre elektrik kesintilerine hazırlanıyor

İsviçre Elektrik Şirketleri Birliği (VSE) Başkanı Michael Frank, ülkede enerji kıtlığı nedeniyle elektrik kesintilerinin planlandığını belirtti.

Reuters ajansına konuşan Frank, "Gerekirse elektrik tasarrufu için kademeli olarak daha sıkı tedbirler almayı planlıyoruz. Bu, yaklaşık 30 bin firmayı yüzde 30'a varan düzeyde elektrik tasarrufu yapmaya mecbur ediyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tedbirlerin, ülkenin elektrik tüketimini dörtte bir oranda azaltmaya yardımcı olacağı tahmininde bulunan Frank, "Son çare olarak hanelerde 4 saatlik periyotlarla dönüşümlü olarak kesintilere gidilecek" diye konuştu.

Frank, ülkedeki enerji krizinin Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azalması ve Fransa'daki nükleer santrallerin bakım için kapatılmasından kaynaklandığını da sözlerine ekledi.