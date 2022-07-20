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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | BM: Ukrayna'da hedef alınan 11 bin 800 sivilden 5 bin 100'ü öldü
CANLI | BM: Ukrayna'da hedef alınan 11 bin 800 sivilden 5 bin 100'ü öldü
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da 11 bin... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
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Mariupol - Sputnik Türkiye

CANLI | BM: Ukrayna'da hedef alınan 11 bin 800 sivilden 5 bin 100'ü öldü

09:14 20.07.2022
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da 11 bin 800'den fazla sivilin vurulduğunu, bunlardan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5 bin 100'ü geçtiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkesinin bir ‘silah deneme alanı’ haline geldiğini belirterek, Batılı silah üreticilerini yeni ürünlerini Rusya'ya karşı savaş alanında test etmeye davet etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği için ‘son tarih’ belirlediğini açıklayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, fakat sürece zarar vermemek için bu tarihi açıklamayacaklarını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) ortak savunma tedariklerini finanse etmek için 500 milyon euro'luk fon kurulmasını önerdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:24 20.07.2022
Suriye, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesti
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in Şam'ın Donbass cumhuriyetlerini tanımasının ardından diplomatik ilişkileri kesmesine yanıt olarak Ukrayna'ya misillemede bulunduğunu duyurdu.
Devlet ajansı SANA'ya konuşan bakanlıık yetkilisi, Ukrayna'nın 2018'de ülkedeki Suriyeli diplomatların vizelerini uzatmayı reddettiğini ve yükümlülüklerini yerine getirmelerine engel olduğunu anımsatarak, bunun fiilen 'diplomatik bağların koparılması' anlamına geldiğine işaret etti.
30 Haziran'da Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararının ardından Şam ile diplomatik ilişkileri kestiğini bildirmişti.
09:13 20.07.2022
BM: Ukrayna'da hedef alınan 11 bin 800 sivilden 5 bin 100'ü öldü
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da 11 bin 800'den fazla sivilin vurulduğunu, bunlardan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5 bin 100'ü geçtiğini söyledi.
BM İnsan Hakları İzleme Misyonu'nun, Ukrayna genelinde şimdiye kadar hayatını kaybeden 5 bin 100'den fazla sivilin 346'sının çocuk olduğunu doğruladığını belirten Haq, "Sivil kayıpların gerçek sayısının çok daha yüksek olması muhtemel" dedi.
Haq, "BM, sivilleri etkileyen ve ayrım gözetmeyen saldırı raporlarının artmasından derin endişe duymaktadır. Çatışmanın tarafları, Ukrayna'daki sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır" diye konuştu.
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