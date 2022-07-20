CANLI | BM: Ukrayna'da hedef alınan 11 bin 800 sivilden 5 bin 100'ü öldü

BM: Ukrayna'da hedef alınan 11 bin 800 sivilden 5 bin 100'ü öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da 11 bin 800'den fazla sivilin vurulduğunu, bunlardan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5 bin 100'ü geçtiğini söyledi.

BM İnsan Hakları İzleme Misyonu'nun, Ukrayna genelinde şimdiye kadar hayatını kaybeden 5 bin 100'den fazla sivilin 346'sının çocuk olduğunu doğruladığını belirten Haq, "Sivil kayıpların gerçek sayısının çok daha yüksek olması muhtemel" dedi.

Haq, "BM, sivilleri etkileyen ve ayrım gözetmeyen saldırı raporlarının artmasından derin endişe duymaktadır. Çatışmanın tarafları, Ukrayna'daki sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır" diye konuştu.