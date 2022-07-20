https://tr.sputniknews.com/20220720/cumhurbaskani-erdogan-ile-imamoglu-goksel-gumusdagin-annesinin-cenaze-toreninde-bir-araya-geldi-1058939002.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu, Göksel Gümüşdağ’ın annesinin cenaze töreninde tokalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu, Göksel Gümüşdağ’ın annesinin cenaze töreninde tokalaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın vefat eden annesinin cenaze töreninde... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T18:35+0300
2022-07-20T18:35+0300
2022-07-20T18:40+0300
recep tayyip erdoğan
ekrem imamoğlu
tokalaşma
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Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Teknik Direktör Fatih Terim, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Başakşehir Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti ile Gümüşdağ Ailesi'nin yakınları ve sevenleri katıldı.Cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Fethiye ablamızın çok böreğini yedik. Bazen börek yaptığında 'Tayyip oğlum da yesin' derdi. Biz hakkımızı kendisine helal ettik, Fethiye ablamız da hakkını bize helal etsin" ifadelerini kullandı.Cenaze töreninde Erdoğan ve İmamoğlu’nun tokalaştığı görüldü.
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recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, tokalaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu, Göksel Gümüşdağ’ın annesinin cenaze töreninde tokalaştı
18:35 20.07.2022 (güncellendi: 18:40 20.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın vefat eden annesinin cenaze töreninde buluştu. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu’nun tokalaştığı görüldü.
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Teknik Direktör Fatih Terim, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Başakşehir Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti ile Gümüşdağ Ailesi'nin yakınları ve sevenleri katıldı.
Cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Fethiye ablamızın çok böreğini yedik. Bazen börek yaptığında 'Tayyip oğlum da yesin' derdi. Biz hakkımızı kendisine helal ettik, Fethiye ablamız da hakkını bize helal etsin" ifadelerini kullandı.
Cenaze töreninde Erdoğan ve İmamoğlu’nun tokalaştığı görüldü.