https://tr.sputniknews.com/20220720/cumhurbaskani-erdogan-ile-imamoglu-goksel-gumusdagin-annesinin-cenaze-toreninde-bir-araya-geldi-1058939002.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu, Göksel Gümüşdağ’ın annesinin cenaze töreninde tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu, Göksel Gümüşdağ’ın annesinin cenaze töreninde tokalaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın vefat eden annesinin cenaze töreninde... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T18:35+0300

2022-07-20T18:35+0300

2022-07-20T18:40+0300

recep tayyip erdoğan

ekrem imamoğlu

tokalaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058939054_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_9429cf59de27f03b6d408fd5da70d07a.jpg

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Teknik Direktör Fatih Terim, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Başakşehir Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti ile Gümüşdağ Ailesi'nin yakınları ve sevenleri katıldı.Cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Fethiye ablamızın çok böreğini yedik. Bazen börek yaptığında 'Tayyip oğlum da yesin' derdi. Biz hakkımızı kendisine helal ettik, Fethiye ablamız da hakkını bize helal etsin" ifadelerini kullandı.Cenaze töreninde Erdoğan ve İmamoğlu’nun tokalaştığı görüldü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, tokalaşma