https://tr.sputniknews.com/20220720/dalaman-havalimaninin-yuzde-60i-ispanyol-sirkete-satildi-1058906740.html
Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ı İspanyol şirkete satıldı
Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ı İspanyol şirkete satıldı
İspanyol havacılık şirketi Ferrovial FER.MC, Muğla Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ının işletme hakkını 140 milyon euro karşılığında satın aldı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T00:33+0300
2022-07-20T00:33+0300
2022-07-20T00:33+0300
ekonomi
dalaman havalimanı
yda group
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YDA Grubu, Dalaman Havalimanı'nın işletme hakkının yüzde 60'ını devretti.İspanyol havacılık ve altyapı şirketi Ferrovial FER.MC ile YDA Grubu, 140 milyon euroluk satış konusunda 17 Şubat'ta anlaşmıştı.Bloomberg HT'nin haberine göre nihai anlaşma tamamlandı. Yetkililerin onayı dahil tüm şartlar yerine getirildi.Ferrovial'ın yaptığı açıklamaya göre havalimanının anının işletme hakkı 2042'ye kadar devam edecek.
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dalaman havalimanı, yda group
Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ı İspanyol şirkete satıldı
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İspanyol havacılık şirketi Ferrovial FER.MC, Muğla Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ının işletme hakkını 140 milyon euro karşılığında satın aldı.
YDA Grubu, Dalaman Havalimanı'nın işletme hakkının yüzde 60'ını devretti.
İspanyol havacılık ve altyapı şirketi Ferrovial FER.MC ile YDA Grubu, 140 milyon euroluk satış konusunda 17 Şubat'ta anlaşmıştı.Bloomberg HT'nin haberine göre
nihai anlaşma tamamlandı. Yetkililerin onayı dahil tüm şartlar yerine getirildi.
Ferrovial'ın yaptığı açıklamaya göre havalimanının anının işletme hakkı 2042'ye kadar devam edecek.