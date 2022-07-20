https://tr.sputniknews.com/20220720/denizlide-haber-alinamayan-iki-cocuktan-digerinin-de-cesedine-ulasildi-1058944727.html

Denizli'de haber alınamayan iki çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı

Denizli'de haber alınamayan iki çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı

Denizli’nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra 11 yaşındaki Hakkı B.’nın ardından 2 kilo metre uzaklıkta ölü olarak bulunan 9... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T21:35+0300

2022-07-20T21:35+0300

2022-07-20T21:35+0300

türkiye

denizli

çivril

çocuk

afad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058944581_0:66:1340:820_1920x0_80_0_0_55fd14e6bfe6bfd73ec634f08c5f7638.jpg

Denizli’nin Çivril ilçesinde iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 18 Temmuz'da Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden 9 yaşındaki Rafet E. ile 11 yaşındaki Hakkı B'den haber alamayan ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, Hakkı B'nin cesedine sulama kanalında ulaşıldı.Çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer kayıp Rafet E'nin cesedini ise kayboldukları yerin 3 kilometre uzağında buldu.Rafet E'nin cesedi Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Ne olmuştu?Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B'den haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 18 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına bu bölgede başlayarak kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da yoğunlaştırmıştı.Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılmıştı.

türkiye

denizli

çivril

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

denizli, çivril, çocuk, afad