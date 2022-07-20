https://tr.sputniknews.com/20220720/disisleri-turkiye-sivilleri-hedef-alan-her-turlu-saldirinin-karsisindadir-1058945599.html

Dışişleri'nden Irak için mesaj: Türkiye, sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır

Dışişleri'nden Irak için mesaj: Türkiye, sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Irak'ta gerçekleştirilen ve 8 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye, sivilleri hedef alan her... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T21:56+0300

2022-07-20T21:56+0300

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dışişleri

türkiye

irak

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Irak'ın Dohuk Vilayeti'nde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:"Irak’ın Dohuk Vilayeti’nin Zaho İlçesi’nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

türkiye

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dışişleri, irak, dışişleri bakanlığı