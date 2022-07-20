https://tr.sputniknews.com/20220720/doktorlari-hedef-gosteren-imama-ziyaret-haksiz-lince-ugradi-1058914193.html

Doktorları hedef gösteren imama ziyaret: 'Haksız lince uğradı'

Doktorları hedef gösteren imama ziyaret: 'Haksız lince uğradı'

Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi, uzman hekim Ekrem Karakaya’nın katledilmesinin ardından, iş bırakan doktorları hedef alan Konya... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T07:14+0300

2022-07-20T07:14+0300

2022-07-20T07:14+0300

türkiye

doktor

konya

imam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058914050_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_69243d58f82a3bd79ca65b1c5faae48e.jpg

Ahmet Gür, doktorları, “Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi: 'Git bugün grevdeyiz.' Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin?” diyerek hedef göstermiş ve hakkında suç duyurularında bulunulmuştu. Cumhuriyet'in haberine göre Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi, Gür'ü ziyaret etti.Iğdi ziyareti, "Uğramış olduğu haksız linç, yaşamış olduğu sıkıntıya rağmen beni evinde misafir ederek ağırlayan, ikramda bulunan ve neşesinden, devlete sadakatinden, millete sevgisinden, kuruma saygısından ve devletin tüm kurumlarında çalışan memur ve amirlere hürmetinden hiçbir şeyi kaybetmeyen değerli kardeşim meslektaşım ve üyem Kayalar camii imam hatibi kardeşime teşekkürlerimi bir borç bilirim" ifadeleriyle duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20220713/diyanet-isleri-baskani-erbastan-doktorlari-hedef-gosteren-imam-hakkinda-aciklama-geregi-yapilacak-1058653266.html

https://tr.sputniknews.com/20220712/doktorlari-hedef-gosteren-imam-aciga-alindi-1058638532.html

https://tr.sputniknews.com/20220711/saglik-bakanindan-doktorlari-hedef-gosteren-imama-iliskin-aciklama-suphe-duyarsak-devreye-gireriz-1058573431.html

türkiye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doktor, konya, imam