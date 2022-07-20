https://tr.sputniknews.com/20220720/doktorlari-hedef-gosteren-imama-ziyaret-haksiz-lince-ugradi-1058914193.html
Doktorları hedef gösteren imama ziyaret: 'Haksız lince uğradı'
Doktorları hedef gösteren imama ziyaret: 'Haksız lince uğradı'
Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi, uzman hekim Ekrem Karakaya’nın katledilmesinin ardından, iş bırakan doktorları hedef alan Konya... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T07:14+0300
2022-07-20T07:14+0300
2022-07-20T07:14+0300
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Ahmet Gür, doktorları, “Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi: 'Git bugün grevdeyiz.' Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin?” diyerek hedef göstermiş ve hakkında suç duyurularında bulunulmuştu. Cumhuriyet'in haberine göre Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi, Gür'ü ziyaret etti.Iğdi ziyareti, "Uğramış olduğu haksız linç, yaşamış olduğu sıkıntıya rağmen beni evinde misafir ederek ağırlayan, ikramda bulunan ve neşesinden, devlete sadakatinden, millete sevgisinden, kuruma saygısından ve devletin tüm kurumlarında çalışan memur ve amirlere hürmetinden hiçbir şeyi kaybetmeyen değerli kardeşim meslektaşım ve üyem Kayalar camii imam hatibi kardeşime teşekkürlerimi bir borç bilirim" ifadeleriyle duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220713/diyanet-isleri-baskani-erbastan-doktorlari-hedef-gosteren-imam-hakkinda-aciklama-geregi-yapilacak-1058653266.html
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https://tr.sputniknews.com/20220711/saglik-bakanindan-doktorlari-hedef-gosteren-imama-iliskin-aciklama-suphe-duyarsak-devreye-gireriz-1058573431.html
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Doktorları hedef gösteren imama ziyaret: 'Haksız lince uğradı'
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Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi, uzman hekim Ekrem Karakaya’nın katledilmesinin ardından, iş bırakan doktorları hedef alan Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür'ü ziyaret etti.
Ahmet Gür, doktorları, “Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi: 'Git bugün grevdeyiz.' Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin?” diyerek hedef göstermiş ve hakkında suç duyurularında bulunulmuştu.
Cumhuriyet'in haberine
göre Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi, Gür'ü ziyaret etti.
Iğdi ziyareti, "Uğramış olduğu haksız linç, yaşamış olduğu sıkıntıya rağmen beni evinde misafir ederek ağırlayan, ikramda bulunan ve neşesinden, devlete sadakatinden, millete sevgisinden, kuruma saygısından ve devletin tüm kurumlarında çalışan memur ve amirlere hürmetinden hiçbir şeyi kaybetmeyen değerli kardeşim meslektaşım ve üyem Kayalar camii imam hatibi kardeşime teşekkürlerimi bir borç bilirim" ifadeleriyle duyurdu.