https://tr.sputniknews.com/20220720/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058915787.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 17.59 ile yılın zirvesini görürken aynı saatlerde euro ise 18 lira bandında işlem görüyor. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T09:23+0300

2022-07-20T09:23+0300

2022-07-20T09:23+0300

ekonomi

dolar

euro

türk lirası

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Dolar/TL iç piyasada güçlü seyrini koruyor. Bankalararası piyasada dolar 17.59 ile yılın zirvesini gördü. Kur 17,59'un hemen altında seyrediyor. TL'nin yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 25'i buldu.Euro/TL de 18 sınırında hareket ediyor. Geçen hafta 1'in altına inen euro/dolar paritesi ise bu seviyenin üzerine çıkması sonrasında 1.02'de dengelendi. Dolar/TL'yi de yukarı yönlü etkilediği için takip edilen ayrıca doların küresel piyasalarda 20 yılın zirvesine yükselmesine neden olan küresel resesyon endişesi ise bir miktar azaldı. Endişelerin azalmasında Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı doğalgaz ihracatının yeniden başlayacağı haberi de etkili oldu.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, uluslararası piyasalarda 1711 dolar seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada altın satış fiyatları ise;Gram altın 965 lira,Çeyrek altın 1620 lira,Yarım altın 3240 lira,Cumhuriyet altını 6460 lira.

https://tr.sputniknews.com/20220719/turk-lirasi-dolar-karsisinda-2022nin-en-dusuk-seviyesini-gordu-1058866668.html

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dolar, euro, türk lirası