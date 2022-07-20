https://tr.sputniknews.com/20220720/dso-ganada-salgini-ilan-etti-marburg-virusu-nedir-nasil-bulasir-1058931955.html

DSÖ Gana’da ‘salgını’ ilan etti: Marburg virüsü nedir, nasıl bulaşır?

DSÖ Gana’da ‘salgını’ ilan etti: Marburg virüsü nedir, nasıl bulaşır?

Ölüm oranı yüzde 88’lere varan Marburg virüsü için DSÖ Gana’da salgın ilan etti. 2 kişinin hayatını kaybettiği bu hastalık sebebiyle ülkede en az 59 kişi de... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T15:03+0300

2022-07-20T15:03+0300

2022-07-20T15:03+0300

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marburg humması

dsö

gana

hastalık

salgın

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir Afrika ülkesi olan Gana’dan hayatını kaybeden 2 hastada tespit ettikleri Marburg virüsü sonrası salgın ilan etti. Ganalı sağlık yetkilileri, ülkede en az 98 kişinin Marburg virüsü nedeniyle karantinaya alındığı açıkladı. Gana Sağlık Hizmetleri'nden (GHS) yapılan açıklamada, karantinaya alınan kişilerden 39'unun taburcu olduğu belirtildi.Açıklamada, 21 günden sonra bir sorun görülmediği müddetçe onların da taburcu edileceği ve 42 günden sonra ülke genelinde yeni vaka görülmediğinde ilan edilen salgının sona ereceği bildirildi.Marburg virüsü, öldürücülüğün çok yüksek olmasından ötürü DSÖ tarafından 4. Risk Grubu Patojen kabul edilen Ebola ile aynı aileden geliyor. Bu virüs ilk olarak 1967 yılında Almanya ve Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta tespit edildi. Kuluçka süresinin 2 ila 21 gün arasında değiştiği bu hastalığın yüzde 88’e varan bir ölüm oranı da söz konusu.Belirtileri neler, nasıl bulaşıyor?Hastalığın ilk belirtileri arasında yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik bulunuyor. Üçüncü günün ardından ise sulu ishal, mide ağrısı ve bulantısı, kusma görülüyor. DSÖ yetkilileri bu aşamayı “Hastaların görünümü 'hayalet gibi' bir tükenmişlik hali, çökmüş gözler, ifadesiz yüzler ve aşırı bir uyuşukluk hali” şeklinde tanımlıyor. Sonrasında vücudun çeşitli yerlerinde kanamaların başladığı hastalık sebebiyle hastalar aşırı kan kaybı ve şok nedeniyle virüse yakalandıktan sonra 8-9 gün içinde hayatlarını kaybediyor.Mevcut durumda herhangi bir onaylanmış aşı veya antiviral tedavi yönteminin olmadığı Marburg virüsü, meyve yarasalarından insanlara bulaşıyor ve enfekte kişilerin vücut sıvıları, yüzeyler ve materyallerle doğrudan temas yoluyla da insanlar arasında yayılıyor.Tespit edildiği 1967 yılından bu yana Almanya, Yugoslavya (Sırbistan), Güney Afrika, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Angola, Uganda, ABD, Hollanda, Gine ve Gana’da görüldü. ABD ve Hollanda’da bu virüse yakalananların ise Uganda’ya seyahat ettikleri ortaya çıktı. Virüs sebebiyle en çok ölüm, 2005 yılında 329 kişiyle Angola’da oldu.Son olarak hastalığın tespit edildiği Gana’da yetkililer, yarasa kolonilerinin yaşadığı mağaralardan kaçınmayı ve tüm et ürünlerini tüketmeden önce iyice pişirilmesi gerektiğini tavsiye ediyor. İnsandan insana geçebilen bu virüs için şüphe taşıyanlarla fiziksel temastan kaçınmayı da öneren DSÖ, Marburg virüsü hastalığından kurtulan erkeklerin, semptomların başlangıcından itibaren 12 ay boyunca veya spremlerinde Marburg virüsü için iki kez negatif test edilene kadar daha güvenli seks ve hijyen uygulamalarını tavsiye ediyor. Zira, hastalar iyileşse de kanları ve spermleri aylar boyunca virüsü bulaştırabiliyor.

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marburg humması, dsö, gana, hastalık, salgın