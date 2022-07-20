https://tr.sputniknews.com/20220720/dunyanin-en-guclu-pasaportlari-aciklandi-turkiye-siralamada-yukseldi-1058918199.html
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye, sıralamada yükseldi
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye, sıralamada yükseldi
'Dünyanın en güçlü pasaportları' listesinde ilk sıraları Asya ülkeleri aldı. Japonya, Singapur ve Güney Kore ilk 3 sırayı alırken, Türkiye geçen yıl 57’nci... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T10:53+0300
2022-07-20T10:53+0300
2022-07-20T10:53+0300
dünya
pasaport
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avrupa
asya
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Henley&Partners isimli Londra merkezli danışmanlık şirketinin her yıl hazırladığı Henley Pasaport Endeksi’nin güncel verileri açıklandı.Vize istenmeden seyahat imkanı sağlama kriterini baz alarak hazırlanan listede Kovid-19 salgını öncesinde Avrupa ülkeleri ilk sıralarda yer alırken, şimdi Asya ülkeleri öne çıkmayı başardı.Japonya, Singapur ve Güney Kore en güçlü pasaportlara sahip olan ülkeler olarak ilk 3 sırayı aldılar.Söz konusu ülkeleri Almanya, İspanya, Finlandiya ve İtalya izlerken, Türkiye bu yıl 3 basamak yükselerek 54’üncü sırada yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/turkiyeden-akpmye-rapor-vize-reddi-yuzde-300-artti-1058318856.html
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pasaport, türkiye, avrupa, asya
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye, sıralamada yükseldi
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'Dünyanın en güçlü pasaportları' listesinde ilk sıraları Asya ülkeleri aldı. Japonya, Singapur ve Güney Kore ilk 3 sırayı alırken, Türkiye geçen yıl 57’nci olduğu sıralamada 54’üncülüğe yükseldi.
Henley&Partners isimli Londra merkezli danışmanlık şirketinin her yıl hazırladığı Henley Pasaport Endeksi’nin güncel verileri açıklandı.
Vize istenmeden seyahat imkanı sağlama kriterini baz alarak hazırlanan listede Kovid-19 salgını öncesinde Avrupa ülkeleri ilk sıralarda yer alırken, şimdi Asya ülkeleri öne çıkmayı başardı.
Japonya, Singapur ve Güney Kore en güçlü pasaportlara sahip olan ülkeler olarak ilk 3 sırayı aldılar.
Söz konusu ülkeleri Almanya, İspanya, Finlandiya ve İtalya izlerken, Türkiye bu yıl 3 basamak yükselerek 54’üncü sırada yer aldı.