https://tr.sputniknews.com/20220720/dunyanin-en-guclu-pasaportlari-aciklandi-turkiye-siralamada-yukseldi-1058918199.html

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye, sıralamada yükseldi

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye, sıralamada yükseldi

'Dünyanın en güçlü pasaportları' listesinde ilk sıraları Asya ülkeleri aldı. Japonya, Singapur ve Güney Kore ilk 3 sırayı alırken, Türkiye geçen yıl 57’nci... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T10:53+0300

2022-07-20T10:53+0300

2022-07-20T10:53+0300

dünya

pasaport

türkiye

avrupa

asya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055036308_14:0:1129:627_1920x0_80_0_0_a8965192e224b02bbe602b46b291320c.jpg

Henley&Partners isimli Londra merkezli danışmanlık şirketinin her yıl hazırladığı Henley Pasaport Endeksi’nin güncel verileri açıklandı.Vize istenmeden seyahat imkanı sağlama kriterini baz alarak hazırlanan listede Kovid-19 salgını öncesinde Avrupa ülkeleri ilk sıralarda yer alırken, şimdi Asya ülkeleri öne çıkmayı başardı.Japonya, Singapur ve Güney Kore en güçlü pasaportlara sahip olan ülkeler olarak ilk 3 sırayı aldılar.Söz konusu ülkeleri Almanya, İspanya, Finlandiya ve İtalya izlerken, Türkiye bu yıl 3 basamak yükselerek 54’üncü sırada yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220705/turkiyeden-akpmye-rapor-vize-reddi-yuzde-300-artti-1058318856.html

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pasaport, türkiye, avrupa, asya