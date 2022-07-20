https://tr.sputniknews.com/20220720/duzcede-42-buyuklugunde-bir-deprem-meydana-geldi-1058948696.html

Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T23:04+0300

2022-07-20T23:04+0300

2022-07-20T23:09+0300

düzce

deprem

son dakika

türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı ve deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.

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düzce, deprem, son dakika