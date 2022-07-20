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Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD, Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T23:04+0300
2022-07-20T23:09+0300
düzce
deprem
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türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı ve deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.
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düzce, deprem, son dakika

Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

23:04 20.07.2022 (güncellendi: 23:09 20.07.2022)
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AFAD, Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı ve deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.
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