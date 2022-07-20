https://tr.sputniknews.com/20220720/duzcede-42-buyuklugunde-bir-deprem-meydana-geldi-1058948696.html
Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD, Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T23:04+0300
2022-07-20T23:04+0300
2022-07-20T23:09+0300
düzce
deprem
son dakika
türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı ve deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.
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düzce, deprem, son dakika
Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
23:04 20.07.2022 (güncellendi: 23:09 20.07.2022) Abone ol
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AFAD, Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı ve deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.