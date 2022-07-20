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Eski Dışişleri Bakanı Gürel: Terör örgütleri ve ABD'ye karşı, Türkiye ile Suriye ortak çalışmalı
Eski Dışişleri Bakanı Gürel: Terör örgütleri ve ABD'ye karşı, Türkiye ile Suriye ortak çalışmalı
Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD’ye, Yunanistan’ı kullanarak... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T14:06+0300
2022-07-20T14:06+0300
türkiye
şükrü sina gürel
zafer partisi
tahran
üçlü zirve
suriye hükümeti
türkiye cumhuriyeti
yunanistan
abd
kktc
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Eski Dışişleri Bakanı ve Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel düzenlediği basın toplantısı ile gündemi değerlendirdi. Gürel’in gündeminde Tahran zirvesi, Türkiye’nin etrafına yerleştirilen ABD üsleri ve Kıbrıs vardı.‘Suriye’nin meşru hükümeti muhatap alınmalı’Dün Tahran’da gerçekleşen üçlü zirveye ilişkin değerlendirme yapan Gürel “Suriye’de barış ve güvenliğin Suriye’nin meşru hükümeti muhatap alınmadan ve onunla iş birliği yapılmadan sağlanamayacağı ortaya çıkmıştır. Suriye’nin meşru hükümetini dışlayarak, onunla ilişki kurmayarak ne Suriyeli sığınmacılar sorunu çözebilirsiniz ne de Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına konuşanların sözü ayrı niyeti ayrı olamaz. Niyetlerinin de gerçekten Suriye’nin toprak bütünlüğünün olduğunu söylüyorlarsa Suriye’nin meşru hükümeti ile işbirliği yaparak buradaki terör örgütlerinin etkisizleştirilmesine ve burada uluslararası hukuka aykırı olarak bulunan ABD gibi devletlerin buradan birlikte çıkarılmasını sağlamak gerekir” ifadelerini kullandı.‘Yunanistan tarihten ders almıyor’ABD’ye topraklarını açan Yunanistan’a da seslene Gürel “Yunanistan yakın tarihten ders almamışa benziyor. Yunanistan bir yandan kendisine ait olmayan Ege adalarını sahiplenmek hatta bunları uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırma peşinde. Bunu en üst düzeyde gösteriş yaparak desteklemek peşinde. Son derece yanlış bir politika. Yunanistan şimdiye kadar çok defa emperyalizmin koçbaşı oldu Ege’de. Türkiye’den toprak kopartmayı amaç bilen bir dış politika izledi. Bu saldırganlığına Yunanistan son vermezse Batı’nın şımarık çocukluğundan Türklerin şamar oğlanlığına terfi edecektir. Bu vesile ile onları uyarmış olalım. Kendilerini ABD’nin açık üssü haline getirmesi, Türkiye’nin parasını ödediği uçak ve silahların üzerine oturarak Türkiye’yi tehdit etmesi işine yaramaz. ABD’de de Yunanistan’ı kullanarak Türkiye’yi kuşatma politikasından vazgeçmelidir” dedi.‘KKTC’nin tanınma zamanı geldi’Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü de kutlayan Gürel Kuzey Kıbrıs’ın tanınması çağrısı yaparak “Eğer Türkiye’yi yönetenler de Kıbrıs Türk’ünün sesine gerektiği gibi kulak veriyorlarsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için zaman gelmiştir. Hele ki dünyanın bugünkü durumunda. Çünkü bugün dünya çok kutuplu uluslararası sisteme doğru evrilmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk Devleti olarak tanınması konusunda yeni bir zemin hazırlamaktadır” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220719/erdogan-milli-guvenligimize-kast-eden-ser-odaklarini-suriyeden-sokup-atmakta-kararliyiz-1058897514.html
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şükrü sina gürel, zafer partisi, tahran, üçlü zirve, suriye hükümeti, türkiye cumhuriyeti, yunanistan, abd, kktc

Eski Dışişleri Bakanı Gürel: Terör örgütleri ve ABD'ye karşı, Türkiye ile Suriye ortak çalışmalı

14:06 20.07.2022
© Sputnik / Osman Nuri CeritŞükrü Sina Gürel
Şükrü Sina Gürel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD’ye, Yunanistan’ı kullanarak Türkiye’yi kuşatma politikasından vazgeçmesi çağrısı yaptı. Gürel ABD’nin Suriye’deki varlığına karşı da Türkiye’nin Suriye yönetimiyle iş birliği yapması gerektiğini belirtti.
Eski Dışişleri Bakanı ve Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel düzenlediği basın toplantısı ile gündemi değerlendirdi. Gürel’in gündeminde Tahran zirvesi, Türkiye’nin etrafına yerleştirilen ABD üsleri ve Kıbrıs vardı.

‘Suriye’nin meşru hükümeti muhatap alınmalı’

Dün Tahran’da gerçekleşen üçlü zirveye ilişkin değerlendirme yapan Gürel “Suriye’de barış ve güvenliğin Suriye’nin meşru hükümeti muhatap alınmadan ve onunla iş birliği yapılmadan sağlanamayacağı ortaya çıkmıştır. Suriye’nin meşru hükümetini dışlayarak, onunla ilişki kurmayarak ne Suriyeli sığınmacılar sorunu çözebilirsiniz ne de Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına konuşanların sözü ayrı niyeti ayrı olamaz. Niyetlerinin de gerçekten Suriye’nin toprak bütünlüğünün olduğunu söylüyorlarsa Suriye’nin meşru hükümeti ile işbirliği yaparak buradaki terör örgütlerinin etkisizleştirilmesine ve burada uluslararası hukuka aykırı olarak bulunan ABD gibi devletlerin buradan birlikte çıkarılmasını sağlamak gerekir” ifadelerini kullandı.

‘Yunanistan tarihten ders almıyor’

ABD’ye topraklarını açan Yunanistan’a da seslene Gürel “Yunanistan yakın tarihten ders almamışa benziyor. Yunanistan bir yandan kendisine ait olmayan Ege adalarını sahiplenmek hatta bunları uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırma peşinde. Bunu en üst düzeyde gösteriş yaparak desteklemek peşinde. Son derece yanlış bir politika. Yunanistan şimdiye kadar çok defa emperyalizmin koçbaşı oldu Ege’de. Türkiye’den toprak kopartmayı amaç bilen bir dış politika izledi. Bu saldırganlığına Yunanistan son vermezse Batı’nın şımarık çocukluğundan Türklerin şamar oğlanlığına terfi edecektir. Bu vesile ile onları uyarmış olalım. Kendilerini ABD’nin açık üssü haline getirmesi, Türkiye’nin parasını ödediği uçak ve silahların üzerine oturarak Türkiye’yi tehdit etmesi işine yaramaz. ABD’de de Yunanistan’ı kullanarak Türkiye’yi kuşatma politikasından vazgeçmelidir” dedi.

‘KKTC’nin tanınma zamanı geldi’

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü de kutlayan Gürel Kuzey Kıbrıs’ın tanınması çağrısı yaparak “Eğer Türkiye’yi yönetenler de Kıbrıs Türk’ünün sesine gerektiği gibi kulak veriyorlarsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için zaman gelmiştir. Hele ki dünyanın bugünkü durumunda. Çünkü bugün dünya çok kutuplu uluslararası sisteme doğru evrilmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk Devleti olarak tanınması konusunda yeni bir zemin hazırlamaktadır” şeklinde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla Türkiye, İran ve Rusya arasında düzenlenen Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı gerçekleştirildi. Erdoğan, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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