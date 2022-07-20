https://tr.sputniknews.com/20220720/estonyada-tuketicilere-gaz-kullanimini-maksimum-kisma-tavsiyesi-1058940558.html

Estonya’da tüketicilere gaz kullanımını maksimum kısma tavsiyesi

Estonya’da tüketicilere gaz kullanımını maksimum kısma tavsiyesi

Estonya Ekonomi ve İletişim Başkanlığı, tüm tüketicilere doğalgaz kullanımını maksimum azaltma ve mümkünse alternatif yakıtlar kullanma tavsiyesinde bulundu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T19:21+0300

2022-07-20T19:21+0300

2022-07-20T19:21+0300

ekonomi

estonya

doğalgaz

kış

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055681987_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0153c132ff4272414443a6ec0875df37.jpg

Başkent Tallin’in Belediye Başkanı Mihail Kılvartu’ya gönderilen mektupta, tüm satıcıların, ısıtma mevsimi için gereken gaz tedarikini tam olarak garanti edemeyeceği açıklandı.Şist yağı gibi alternatif yakıtları kullanabilen ısı üreticilerine bunu bir an önce yapmalarını tavsiye eden Bakanlık, tüm doğal gaz tüketicilerinin bir şekilde enerji verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri uygulaması gerektiğini kaydetti.Ekonomi ve İletişim Bakan Yardımcısı Timo Tatar, mektupta, bunun “ısıtma dönemi boyunca doğalgaz varlığını ve en savunmasız tüketici gruplarına kesintisiz gaz tedariki” sağlayacağını vurguladı.Alternatif yakıtlara geçiş, yakıt miktarını ve arzını sağlamak için zamana ihtiyaç olduğu uyarısında bulunan Tatar, olağanüstü hal ilanının acil ihtiyaç olmadığını fakat hayati önemdeki servislerin organizasyonu için buna başvurabileceklerini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220623/habeck-taht-oyunlarinin-kis-geliyor-sloganini-soyledi-almanya-karneyle-gaz-panigine-girdi-1057843708.html

estonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

estonya, doğalgaz, kış, ukrayna krizi