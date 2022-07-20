https://tr.sputniknews.com/20220720/estonyada-tuketicilere-gaz-kullanimini-maksimum-kisma-tavsiyesi-1058940558.html
Estonya’da tüketicilere gaz kullanımını maksimum kısma tavsiyesi
Estonya’da tüketicilere gaz kullanımını maksimum kısma tavsiyesi
Estonya Ekonomi ve İletişim Başkanlığı, tüm tüketicilere doğalgaz kullanımını maksimum azaltma ve mümkünse alternatif yakıtlar kullanma tavsiyesinde bulundu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T19:21+0300
2022-07-20T19:21+0300
2022-07-20T19:21+0300
ekonomi
estonya
doğalgaz
kış
ukrayna krizi
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Başkent Tallin’in Belediye Başkanı Mihail Kılvartu’ya gönderilen mektupta, tüm satıcıların, ısıtma mevsimi için gereken gaz tedarikini tam olarak garanti edemeyeceği açıklandı.Şist yağı gibi alternatif yakıtları kullanabilen ısı üreticilerine bunu bir an önce yapmalarını tavsiye eden Bakanlık, tüm doğal gaz tüketicilerinin bir şekilde enerji verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri uygulaması gerektiğini kaydetti.Ekonomi ve İletişim Bakan Yardımcısı Timo Tatar, mektupta, bunun “ısıtma dönemi boyunca doğalgaz varlığını ve en savunmasız tüketici gruplarına kesintisiz gaz tedariki” sağlayacağını vurguladı.Alternatif yakıtlara geçiş, yakıt miktarını ve arzını sağlamak için zamana ihtiyaç olduğu uyarısında bulunan Tatar, olağanüstü hal ilanının acil ihtiyaç olmadığını fakat hayati önemdeki servislerin organizasyonu için buna başvurabileceklerini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220623/habeck-taht-oyunlarinin-kis-geliyor-sloganini-soyledi-almanya-karneyle-gaz-panigine-girdi-1057843708.html
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estonya, doğalgaz, kış, ukrayna krizi
Estonya’da tüketicilere gaz kullanımını maksimum kısma tavsiyesi
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Estonya Ekonomi ve İletişim Başkanlığı, tüm tüketicilere doğalgaz kullanımını maksimum azaltma ve mümkünse alternatif yakıtlar kullanma tavsiyesinde bulundu.
Başkent Tallin’in Belediye Başkanı Mihail Kılvartu’ya gönderilen mektupta, tüm satıcıların, ısıtma mevsimi için gereken gaz tedarikini tam olarak garanti edemeyeceği açıklandı.
Şist yağı gibi alternatif yakıtları kullanabilen ısı üreticilerine bunu bir an önce yapmalarını tavsiye eden Bakanlık, tüm doğal gaz tüketicilerinin bir şekilde enerji verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri uygulaması gerektiğini kaydetti.
Ekonomi ve İletişim Bakan Yardımcısı Timo Tatar, mektupta, bunun “ısıtma dönemi boyunca doğalgaz varlığını ve en savunmasız tüketici gruplarına kesintisiz gaz tedariki” sağlayacağını vurguladı.
Alternatif yakıtlara geçiş, yakıt miktarını ve arzını sağlamak için zamana ihtiyaç olduğu uyarısında bulunan Tatar, olağanüstü hal ilanının acil ihtiyaç olmadığını fakat hayati önemdeki servislerin organizasyonu için buna başvurabileceklerini belirtti.