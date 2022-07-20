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https://tr.sputniknews.com/20220720/euromillions-lotosunda-britanyadan-oynanan-kupona-tum-zamanlarin-en-buyuk-ikramiyesi-isabet-etti-1058925884.html
'EuroMillions' lotosunda 195 milyon sterlinlik rekor ikramiye Britanya'da oynanan kupona isabet etti
'EuroMillions' lotosunda 195 milyon sterlinlik rekor ikramiye Britanya'da oynanan kupona isabet etti
Avrupa'da 13 ülkede haftada iki kez çekilişi yapılan 'EuroMillions' isimli lotoda bir Britanya vatandaşı 195 milyon sterlinlik rekor ikramiye kazandı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T13:44+0300
2022-07-20T13:58+0300
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avrupa
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Her hafta salı ve cuma günü çekilen 'EuroMillions' isimli lotoda dünkü kazanan numaralar 6, 23, 27, 40, 41 ve Şanslı Yıldız numaraları 2 ve 12 olarak açıklandı. Tek bir kupon, 7 sayının tamamıyla eşleşerek rekor ikramiyeyi aldı. Bu sayıları tutturan Britanya'daki bir vatandaş, 195 milyon 707 bin sterlinlik (4 milyar 131 milyon 255 bin TL) ikramiyeyi kazanarak rekor kırdı.Bunun Britanya açısından loto veya piyango oyunlarından kazanılan tüm zamanların en büyük ikramiyesi olduğu belirtildi.Üstelik Britanya'da daha iki ay önce rekor kırılmıştı. Gloucester şehrinden Joe and Jess Thwaite çifti, mayısta 'EuroMillions' lotusunun 184 milyon sterlinlik büyük ikramiyesini kazanmıştı. Bu yıl Britanya'da 4 bilete 'EuroMillions' büyük ikramiyesi isabet etti. 1994'te Britanya'da Milli Piyango'nun kurulmasından beri 15 Britanya vatandaşı 100 milyon sterlinin üzerinde ikramiye kazandı.
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britanya, ingiltere, avrupa, loto, piyango, ikramiye, rekor, sterlin

'EuroMillions' lotosunda 195 milyon sterlinlik rekor ikramiye Britanya'da oynanan kupona isabet etti

13:44 20.07.2022 (güncellendi: 13:58 20.07.2022)
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Sterlin - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© DHA
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Avrupa'da 13 ülkede haftada iki kez çekilişi yapılan 'EuroMillions' isimli lotoda bir Britanya vatandaşı 195 milyon sterlinlik rekor ikramiye kazandı.
Her hafta salı ve cuma günü çekilen 'EuroMillions' isimli lotoda dünkü kazanan numaralar 6, 23, 27, 40, 41 ve Şanslı Yıldız numaraları 2 ve 12 olarak açıklandı. Tek bir kupon, 7 sayının tamamıyla eşleşerek rekor ikramiyeyi aldı.
Bu sayıları tutturan Britanya'daki bir vatandaş, 195 milyon 707 bin sterlinlik (4 milyar 131 milyon 255 bin TL) ikramiyeyi kazanarak rekor kırdı.
Bunun Britanya açısından loto veya piyango oyunlarından kazanılan tüm zamanların en büyük ikramiyesi olduğu belirtildi.
Üstelik Britanya'da daha iki ay önce rekor kırılmıştı. Gloucester şehrinden Joe and Jess Thwaite çifti, mayısta 'EuroMillions' lotusunun 184 milyon sterlinlik büyük ikramiyesini kazanmıştı.
Bu yıl Britanya'da 4 bilete 'EuroMillions' büyük ikramiyesi isabet etti.
1994'te Britanya'da Milli Piyango'nun kurulmasından beri 15 Britanya vatandaşı 100 milyon sterlinin üzerinde ikramiye kazandı.
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