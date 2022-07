Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

https://tr.sputniknews.com/20220720/fenerbahce-yeni-sezon-formalarini-tanitti-1058911696.html

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımında konuşan Ali Koç, "Bugün bizim için özellikle önemli. Çünkü 11 yıldır maruz bırakıldığımız 3 Temmuz... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058911865_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ecca9ded364ba786fc9935b8a498f739.jpg

Fenerbahçe'de 2022-2023 forma tanıtımı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ve davetliler katıldı.Tanıtım videolarının izletildiği ve sanatçı Ece Seçkin'in sahne aldığı etkinlikte daha sonra forma tanıtımına geçildi. Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını oyuncular Sarp Akkaya, Afra Saraçoğlu ve Sarp Can Köroğlu tanıttı. Formaları giyen ünlüler, formaları çok beğendiklerini ifade ettiler.Maç kadrosunda olmadığı için forma tanıtımına katılan futbolcu Mert Hakan Yandaş, herkesin Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlarken, "Formalar gerçekten tasarım olarak çok iyiler, çok beğendim. Formalardan tüm takım arkadaşlarımız çok memnun. Geçen sene giydiklerimiz de çok konforluydu. Hem çok şık hem de çok rahat. Tüm camiamızın, taraftarımızın olduğu gibi benim favorim de çubuklu forma. Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında, arkasında Atatürk imzası olan formayla şampiyonluk hayali hepimizi heyecanlandırıyor" dedi.Başkan Ali Koç ise yaptığı konuşmada, yeni formalarla enerjiyi sahaya yansıttıkları zaman işlerinin daha kolay olacağını söyledi.Koç, Fenerbahçe Ülker Stadı'nın çatısındaki çalışmalar nedeniyle forma tanıtımının Ülker Salonu'nda gerçekleştirildiğini ve başarılı olduğunu dile getirdi.'İftiralardan kurtulduğumuz bir gün'Fenerbahçelilerin gününü kutlayan Ali Koç, şöyle devam etti:"Bugün her zaman bizim için özel bir gün. Ama bu yıl, bu gün bizim için özellikle önemli. Çünkü 11 yıldır maruz bırakıldığımız 3 Temmuz kumpası, gölgesi, iftiraları, fitnesi, fesadından kurtulduğumuz sene bu sene. Her anlamıyla, bizim zaten şüphemiz yoktu. İftiralardan kurtulduğumuz bir gün. O yüzden çok önemli buluyoruz. Haklılığımızın resmen kanıtlandığı, masumiyetimizin resmen tescillendi.O günleri hatırlayın, nereden nereye geldik. Zaman nelere kadir, onu da gördük. Gerçeklerin er ya da geç çıkma huyu vardır. Biz o zamanlar neler çektiğimizi biliyoruz ama Fenerbahçe o gün de duruşu, asaletiyle dünyaya örnek olduğu gibi, burada müthiş bir duruş sergilemiştir. Allah sırf bizim değil, hiç kimsenin başına böyle bir iş getirmesin. Ama hesap vakti, gidilecek daha çok yol var."'Taraftarın Fenerbahçe'ye sadakati, dünyada eşi benzeri olmayan seviyede'Bu sene formalardaki dizaynı ve fikirleri beğendiğini de söyleyen Koç, taraftarların da formaları beğeneceğini ve çok satılacağını düşündüğünü anlattı. Koç, "Kombineleri tüketmekte rekor kırdık bu sene, saatler içinde tükendi. Öbür rakiplerimiz ne kadar sattılar, tükendi mi tükenmedi mi öğrenebilirsiniz, göreceğiz, taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların gücü, Fenerbahçe sevdaları, bağlılıkları, sadakati, dünyada eşi benzeri olmayan seviyede. Bunu özellikle her sene kombine satışlarında gösteriyorlar." şeklinde konuştu.Taraftardan forma satış rekoru kırmalarını isteyen Fenerbahçe Başkanı, "Puma ile bir senedir çalışıyoruz. Dizayn konusunda Fenerbahçe artık çok daha özgürdür. Biz bundan sonraki sezonun formalarını bile neredeyse onaylamış vaziyetteyiz. Gitgeller yaşanıyor ama sürecin tamamen içindeyiz. Bize has formalar üretiliyor. Bu bizim için çok önem arz ediyor. Büyük yenilik, çünkü sıkıntı yaşıyoruz bu konuda" değerlendirmesinde bulundu.Mendil ağırlığında olan 72 gramlık formaların, çok yüksek teknoloji kullanıldığı için daha az mağazalarda olacağını ve bu yıl 5 bin adetin satışa çıkacağını da belirterek, "Dünyanın en hafif formasından bahsediyoruz. Geçen sene pahalı oluyor diye dükkanlara sunmamıştık. Bu sene 5 bin adet deneyeceğiz. Fiyatı 1907 lira olacak, normal forma 629 lira. İmkanı olanların almasını diliyorum" dedi.Ali Koç son olarak da Fenerbahçe'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluk hedeflediğini de vurgulayarak, yarın Polonya'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak futbol takımına başarılar diledi.

