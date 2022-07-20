https://tr.sputniknews.com/20220720/fiyat-istikrari-komitesi-hazine-ve-maliye-bakani-nebati-baskanliginda-bugun-toplanacak-1058926117.html
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak
Fiyat İstikrarı Komitesinin beşinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında saat 19.00'da yapılacak. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T13:12+0300
2022-07-20T13:12+0300
2022-07-20T13:12+0300
ekonomi
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
fiyat istikrarı komitesi
fahiş fiyat
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesinde, son dönemde küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak ve gelecek döneme ilişkin olarak bu alanda atılacak adımlar değerlendirilecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Fiyat İstikrarı Komitesinin beşinci toplantısı, Bakan Nebati başkanlığında saat 19.00'da yapılacak.Güncel enflasyon gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda, son dönemde küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak ve gelecek döneme ilişkin olarak bu alanda atılacak adımlar görüşülecek.Ayrıca yılın ikinci yarısında fiyat istikrarına etki edebilecek diğer faktörlerin ele alınacağı toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.
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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, fiyat istikrarı komitesi, fahiş fiyat
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak
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Fiyat İstikrarı Komitesinin beşinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında saat 19.00'da yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesinde, son dönemde küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak ve gelecek döneme ilişkin olarak bu alanda atılacak adımlar değerlendirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Fiyat İstikrarı Komitesinin beşinci toplantısı, Bakan Nebati başkanlığında saat 19.00'da yapılacak.
Güncel enflasyon gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda, son dönemde küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak ve gelecek döneme ilişkin olarak bu alanda atılacak adımlar görüşülecek.
Ayrıca yılın ikinci yarısında fiyat istikrarına etki edebilecek diğer faktörlerin ele alınacağı toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.