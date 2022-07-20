https://tr.sputniknews.com/20220720/haftalik-koronavirus-tablosu-aciklandi-226-bin-532-yeni-vaka-1058950936.html

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 226 bin 532 yeni vaka

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 226 bin 532 yeni vaka

Türkiye'de 11-17 Temmuz haftasında 226 bin 532 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Günlük ortalama vaka sayısı ise 32 bin 362... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T23:46+0300

2022-07-20T23:46+0300

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vaka

son dakika

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Haftalık koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden açıklandı.4-10 Temmuz'da 117 bin 95 olan haftalık vaka sayısı 226 bin 532'ye yükseldi. 11-17 Temmuz haftasında koronavirüsten 96 kişi hayatını kaybetti.

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vaka, son dakika