https://tr.sputniknews.com/20220720/hakkaride-arazi-kavgasinda-4-kisi-oldu-1-kisi-yaralandi-1058934288.html
Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T16:03+0300
2022-07-20T16:03+0300
2022-07-20T16:03+0300
yaşam
hakkari
arazi
kavga
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Hakkari Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.
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hakkari, arazi, kavga
Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hakkari Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.