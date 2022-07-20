https://tr.sputniknews.com/20220720/hakkaride-arazi-kavgasinda-4-kisi-oldu-1-kisi-yaralandi-1058934288.html

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T16:03+0300

2022-07-20T16:03+0300

2022-07-20T16:03+0300

yaşam

hakkari

arazi

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058934359_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_5e28a7cf85e17b75c4573d640a6f0d6a.jpg

Hakkari Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.

hakkari

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hakkari, arazi, kavga