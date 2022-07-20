https://tr.sputniknews.com/20220720/hakkaride-bir-evden-5-yilda-100un-uzerinde-yilan-cikti-1058925768.html
Hakkari'de bir evden 5 yılda 100'ün üzerinde yılan çıktı
Hakkari'de bir evden 5 yılda 100'ün üzerinde yılan çıktı
Hakkari'nin Çukurca köyünde yaşayan bir aile, 5 yıldır evlerinden eksik olmayan yılanlar nedeniyle kabus yaşıyor. Bu yıl evde 100'den fazla yılan... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T13:00+0300
2022-07-20T13:00+0300
2022-07-20T13:00+0300
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çukurca köyünde oturan 5 kişilik aile, tek katlı toprak evlerine giren yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor.3 çocuk annesi Ayşe Oyman, havaların ısınması ile birlikte yılanların yeniden ortaya çıktığını söyledi.Gündüzleri çocuklarının eve giremediğini ifade eden Oyman, "Sürü halinde ortaya çıkan yılanlar yüzünden çocuklarımın psikoloji bozuldu. Korkudan evi gezemiyoruz, mutfağa giremiyoruz" dedi.5 yıldır bu sıkıntıyı yaşadıklarını söyleyen Oyman, "Özellikle geceleri yatakların altından, evin odalarından ve dolaplardan yılanlar çıkıyor. Çocuklarım korkudan evden çıkıyor" diye konuştu.Komşuların yardımıyla şu ana kadar 100'den fazla yılan yakaladıklarını söyleyen Oyman yetkililerden yardım istedi.
https://tr.sputniknews.com/20220610/kirikkalede-bir-evin-yagmur-suyu-borusundan-2-metrelik-yilan-cikti-1057217448.html
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hakkari, yılan, ev
Hakkari'de bir evden 5 yılda 100'ün üzerinde yılan çıktı
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Hakkari'nin Çukurca köyünde yaşayan bir aile, 5 yıldır evlerinden eksik olmayan yılanlar nedeniyle kabus yaşıyor. Bu yıl evde 100'den fazla yılan yakaladıklarını söyleyen aile yetkililerden yardım bekliyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çukurca köyünde oturan 5 kişilik aile, tek katlı toprak evlerine giren yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor.
3 çocuk annesi Ayşe Oyman, havaların ısınması ile birlikte yılanların yeniden ortaya çıktığını söyledi.
Gündüzleri çocuklarının eve giremediğini ifade eden Oyman, "Sürü halinde ortaya çıkan yılanlar yüzünden çocuklarımın psikoloji bozuldu. Korkudan evi gezemiyoruz, mutfağa giremiyoruz" dedi.
5 yıldır bu sıkıntıyı yaşadıklarını söyleyen Oyman, "Özellikle geceleri yatakların altından, evin odalarından ve dolaplardan yılanlar çıkıyor. Çocuklarım korkudan evden çıkıyor" diye konuştu.
Komşuların yardımıyla şu ana kadar 100'den fazla yılan yakaladıklarını söyleyen Oyman yetkililerden yardım istedi.