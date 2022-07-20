https://tr.sputniknews.com/20220720/haris-seferovic-galatasaray-icin-istanbulda--burada-oldugum-icin-cok-mutluyum-1058907948.html

Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da: 'Burada olduğum için çok mutluyum'

Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da: 'Burada olduğum için çok mutluyum'

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yürüttüğü İsviçreli golcü Haris Seferovic İstanbul'a geldi. İsviçreli santrfor, "Burada olduğum için çok mutluyum"... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T01:55+0300

2022-07-20T01:55+0300

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spor

portekiz

galatasaray

isviçre

futbol

haris seferovic

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Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Seferovic, Lizbon'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'ndaki Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. Seferovic'in yanında eşi ve çocukları da yer aldı.Tecrübeli futbolcuya, Portekiz'deki sağlık kontrollerine katılan Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce de eşlik etti.Bir grup taraftarın tezahüratlarla karşıladığı tecrübeli futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok taraftar, beni karşılamak için gecenin bu saatinde buraya geldi. Çok mutluyum ve kendimi çok iyi hissediyorum. İyi bir sezon geçirmeyi diliyorum" diye konuştu.Sakat olduğu yönünde iddialar olduğunun söylenmesi üzerine Seferovic, "Herhangi bir sakatlığım yok. Geçen sezon sakatlık yaşadım ama bu yıl iyi hissediyorum. Fit durumdayım. Herhangi bir problemim yok" ifadelerini kullandı.Taraftarlara "üçlü" tezahüratı yaptıran Seferovic, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.İsviçreli futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.Kariyerine İsviçre'de başlayan Bosna Hersek asıllı santrfor, sırasıyla Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad, Eintracht Frankfurt ve Benfica'da forma giydi.Benfica'da 2017'den bu yana top koşturan Seferovic, 187 resmi maçta 74 kez fileleri havalandırdı. Kariyerinde toplam 421 resmi maça çıkan 30 yaşındaki golcü futbolcu, 124 kez gol sevinci yaşadı.İsviçre Milli Takımı'nın da formasını terleten Haris Seferovic, 86 karşılaşmada 25 gol attı.

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portekiz, galatasaray, isviçre, futbol, haris seferovic