https://tr.sputniknews.com/20220720/icisleri-bakanligi-3-orgut-mensubu-daha-ikna-yoluyla-teslim-oldu-1058906569.html
İçişleri Bakanlığı: 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, "PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasını yaptı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T00:15+0300
2022-07-20T00:15+0300
2022-07-20T00:17+0300
türkiye
pkk
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı, 3 PKK mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bakanlığımızın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 58’e yükseldi."
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pkk, içişleri bakanlığı
İçişleri Bakanlığı: 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
00:15 20.07.2022 (güncellendi: 00:17 20.07.2022) Abone ol
İçişleri Bakanlığı, "PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığı, 3 PKK mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımızın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 58’e yükseldi."