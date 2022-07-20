https://tr.sputniknews.com/20220720/icisleri-bakanligi-duzensiz-goc-uygulamasinda-18-organizator-gozaltina-alindi-1058916857.html
İçişleri Bakanlığı: Düzensiz göç uygulamasında 18 organizatör gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı: Düzensiz göç uygulamasında 18 organizatör gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 1141 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 18 organizatörün gözaltına alındığını duyurdu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T10:05+0300
2022-07-20T10:05+0300
2022-07-20T10:13+0300
içişleri bakanlığı
türkiye
göçmen
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 19/07/2022 tarihinde 32.719 personel ve 152 dedektör köpeği ile 7.161 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/7) uygulaması yapıldı.Yapılan uygulamada 6 bin 24 metruk bina, 11 bin 296 umuma açık yer, 485 terminal, 4 bin 158 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 963 yer kontrol edildi.Yapılan operasyonlarda 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı.
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içişleri bakanlığı, göçmen
İçişleri Bakanlığı: Düzensiz göç uygulamasında 18 organizatör gözaltına alındı
10:05 20.07.2022 (güncellendi: 10:13 20.07.2022) Abone ol
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 1141 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 18 organizatörün gözaltına alındığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 19/07/2022 tarihinde 32.719 personel ve 152 dedektör köpeği ile 7.161 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/7) uygulaması yapıldı.
Yapılan uygulamada 6 bin 24 metruk bina, 11 bin 296 umuma açık yer, 485 terminal, 4 bin 158 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 963 yer kontrol edildi.
Yapılan operasyonlarda 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı.