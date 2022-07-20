https://tr.sputniknews.com/20220720/icisleri-bakanligi-duzensiz-goc-uygulamasinda-18-organizator-gozaltina-alindi-1058916857.html

İçişleri Bakanlığı: Düzensiz göç uygulamasında 18 organizatör gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: Düzensiz göç uygulamasında 18 organizatör gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 1141 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 18 organizatörün gözaltına alındığını duyurdu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T10:05+0300

2022-07-20T10:05+0300

2022-07-20T10:13+0300

içişleri bakanlığı

türkiye

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056896990_0:0:776:437_1920x0_80_0_0_1a83c32763226ab769c46b3e6d73da55.png

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 19/07/2022 tarihinde 32.719 personel ve 152 dedektör köpeği ile 7.161 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/7) uygulaması yapıldı.Yapılan uygulamada 6 bin 24 metruk bina, 11 bin 296 umuma açık yer, 485 terminal, 4 bin 158 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 963 yer kontrol edildi.Yapılan operasyonlarda 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

içişleri bakanlığı, göçmen