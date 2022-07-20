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İmamoğlu: Ayrıştırıcı göz, İstanbul’a zarar veriyor
İmamoğlu: Ayrıştırıcı göz, İstanbul’a zarar veriyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne yazık ki geçmiş dönemlerde, bazı ilçelerimiz hizmet eşitliği açısından çok arka plana itilmiş, hizmet noktasında çok görülmemiş... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ekrem imamoğlu
istanbul
kadıköy
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’deki kurum yatırımlarının bir bölümünü, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte yerinde inceledi. Metro otoparkı şantiyesinden temeli atılan ‘Yuvamız İstanbul Kreşi’ne, Festival Alanı’ndan Haldun Taner Sahnesi restorasyon inşaatına kadar toplam 6 farklı noktada incelemelerde bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:İmamoğlu’na eşlik eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da “Son 25 yılda ihmal edilen bir Kadıköy, unutulan bir Kadıköy vardı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu günden beridir, en azından hatırlandık ve Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy'de kendini hissettirmeye, göstermeye başladı” ifadelerini kullandı.
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ekrem imamoğlu, istanbul, kadıköy
İmamoğlu: Ayrıştırıcı göz, İstanbul’a zarar veriyor
02:59 20.07.2022 (güncellendi: 03:00 20.07.2022) Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne yazık ki geçmiş dönemlerde, bazı ilçelerimiz hizmet eşitliği açısından çok arka plana itilmiş, hizmet noktasında çok görülmemiş ilçeler oldular. Siyasi zeminde, siyasi temelde böyle bir ayrıştırıcı gözün, aslında büyük fotoğrafta İstanbul'a zarar verdiği net" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’deki kurum yatırımlarının bir bölümünü, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte yerinde inceledi.
Metro otoparkı şantiyesinden temeli atılan ‘Yuvamız İstanbul Kreşi’ne, Festival Alanı’ndan Haldun Taner Sahnesi restorasyon inşaatına kadar toplam 6 farklı noktada incelemelerde bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Ne yazık ki geçmiş dönemlerde, bazı ilçelerimiz hizmet eşitliği açısından çok arka plana itilmiş, hizmet noktasında çok görülmemiş ilçeler oldular. Siyasi zeminde, siyasi temelde böyle bir ayrıştırıcı gözün, aslında büyük fotoğrafta İstanbul'a zarar verdiği net. Biz, bugün Kadıköy'ü ziyaret ederken, yarın başka bir ilçeyi ziyaret ederken hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın, eşit bir hizmet bakış açısıyla yürüyoruz” dedi.
İmamoğlu’na eşlik eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da “Son 25 yılda ihmal edilen bir Kadıköy, unutulan bir Kadıköy vardı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu günden beridir, en azından hatırlandık ve Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy'de kendini hissettirmeye, göstermeye başladı” ifadelerini kullandı.