https://tr.sputniknews.com/20220720/imamoglu-ayristirici-goz-istanbula-zarar-veriyor-1058909528.html

İmamoğlu: Ayrıştırıcı göz, İstanbul’a zarar veriyor

İmamoğlu: Ayrıştırıcı göz, İstanbul’a zarar veriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne yazık ki geçmiş dönemlerde, bazı ilçelerimiz hizmet eşitliği açısından çok arka plana itilmiş, hizmet noktasında çok görülmemiş... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T02:59+0300

2022-07-20T02:59+0300

2022-07-20T03:00+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

istanbul

kadıköy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058909700_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_78d6937e08725d646810b2a53f510c51.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’deki kurum yatırımlarının bir bölümünü, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte yerinde inceledi. Metro otoparkı şantiyesinden temeli atılan ‘Yuvamız İstanbul Kreşi’ne, Festival Alanı’ndan Haldun Taner Sahnesi restorasyon inşaatına kadar toplam 6 farklı noktada incelemelerde bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:İmamoğlu’na eşlik eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da “Son 25 yılda ihmal edilen bir Kadıköy, unutulan bir Kadıköy vardı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu günden beridir, en azından hatırlandık ve Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy'de kendini hissettirmeye, göstermeye başladı” ifadelerini kullandı.

türkiye

istanbul

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, istanbul, kadıköy