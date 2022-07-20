https://tr.sputniknews.com/20220720/ingiltere-basbakani-boris-johnson-parlamentoda-son-kez-konustu-hasta-la-vista-baby-1058944105.html

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda son kez konuştu: 'Hasta la vista baby!'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda son kez konuştu: 'Hasta la vista baby!'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu. Johnson, Terminatör filminden... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T21:13+0300

2022-07-20T21:13+0300

2022-07-20T21:23+0300

dünya

boris johnson

ingiltere

ingiliz parlamentosu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058434820_0:236:2802:1812_1920x0_80_0_0_8eab928547d62479cc5b87cc0f3ecf10.jpg

Johnson, parlamentoya veda ettiği konuşmasında yerini alacak yeni başbakana bazı tavsiyeler verdi.İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkış ve Kovid-19 süreçlerinde yönetmek ve Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" şeklinde niteleyerek öven Johnson, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." dedi.Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista* baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.*İspanyolca, 'görüşürüz'

https://tr.sputniknews.com/20220719/britanya-yanarken-boris-johnson-basbakanliktaki-son-gunlerinde-top-gun-keyfi-yapiyor-1058892095.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

boris johnson, ingiltere, ingiliz parlamentosu