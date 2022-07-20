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İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda son kez konuştu: 'Hasta la vista baby!'
İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda son kez konuştu: 'Hasta la vista baby!'
İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu. Johnson, Terminatör filminden... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T21:13+0300
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dünya
boris johnson
ingiltere
ingiliz parlamentosu
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Johnson, parlamentoya veda ettiği konuşmasında yerini alacak yeni başbakana bazı tavsiyeler verdi.İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkış ve Kovid-19 süreçlerinde yönetmek ve Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" şeklinde niteleyerek öven Johnson, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." dedi.Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista* baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.*İspanyolca, 'görüşürüz'
https://tr.sputniknews.com/20220719/britanya-yanarken-boris-johnson-basbakanliktaki-son-gunlerinde-top-gun-keyfi-yapiyor-1058892095.html
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boris johnson, ingiltere, ingiliz parlamentosu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda son kez konuştu: 'Hasta la vista baby!'

21:13 20.07.2022 (güncellendi: 21:23 20.07.2022)
© AP Photo / Alastair GrantBoris Johnson'ı istifaya götüren süreç
Boris Johnson'ı istifaya götüren süreç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Alastair Grant
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu. Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.
Johnson, parlamentoya veda ettiği konuşmasında yerini alacak yeni başbakana bazı tavsiyeler verdi.
İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkış ve Kovid-19 süreçlerinde yönetmek ve Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" şeklinde niteleyerek öven Johnson, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." dedi.
Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista* baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.
Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

*İspanyolca, 'görüşürüz'
Britanya Başbakanı Boris Johnson, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Coningsby üssünde Typhoon savaş uçağına binip yardımcı pilotluk yaparken (14 Temmuz 2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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