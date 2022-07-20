https://tr.sputniknews.com/20220720/ingiltere-basbakani-boris-johnson-parlamentoda-son-kez-konustu-hasta-la-vista-baby-1058944105.html
İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda son kez konuştu: 'Hasta la vista baby!'
İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda son kez konuştu: 'Hasta la vista baby!'
İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu. Johnson, Terminatör filminden... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T21:13+0300
2022-07-20T21:13+0300
2022-07-20T21:23+0300
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ingiltere
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Johnson, parlamentoya veda ettiği konuşmasında yerini alacak yeni başbakana bazı tavsiyeler verdi.İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkış ve Kovid-19 süreçlerinde yönetmek ve Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" şeklinde niteleyerek öven Johnson, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." dedi.Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista* baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.*İspanyolca, 'görüşürüz'
https://tr.sputniknews.com/20220719/britanya-yanarken-boris-johnson-basbakanliktaki-son-gunlerinde-top-gun-keyfi-yapiyor-1058892095.html
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda son kez konuştu: 'Hasta la vista baby!'
21:13 20.07.2022 (güncellendi: 21:23 20.07.2022) Abone ol
İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu. Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.
Johnson, parlamentoya veda ettiği konuşmasında yerini alacak yeni başbakana bazı tavsiyeler verdi.
İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkış ve Kovid-19 süreçlerinde yönetmek ve Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" şeklinde niteleyerek öven Johnson, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." dedi.
Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista* baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.
Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.
*İspanyolca, 'görüşürüz'