https://tr.sputniknews.com/20220720/ispanyada-asiri-sicaklar-en-az-500-can-aldi-1058937548.html
İspanya’da aşırı sıcaklar en az 500 can aldı
İspanya’da aşırı sıcaklar en az 500 can aldı
İspanya’da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı duyuruldu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T17:08+0300
2022-07-20T17:08+0300
2022-07-20T17:08+0300
yaşam
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
sıcak hava
sivil can kaybı
can kaybı
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Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yayınlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz'da '1975’ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar' kaydedildi.Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 500’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.İspanya’da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220719/dunya-meteoroloji-orgutu-iklim-degisikligi-sicak-hava-dalgalarini-siklastiracak-1058903793.html
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ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, sıcak hava, sivil can kaybı, can kaybı
İspanya’da aşırı sıcaklar en az 500 can aldı
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İspanya’da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı duyuruldu.
Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yayınlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz'da '1975’ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar' kaydedildi.
Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 500’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.
İspanya’da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.