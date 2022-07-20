https://tr.sputniknews.com/20220720/istanbulun-tatil-copu-1200-ton-1058919974.html

İstanbul'un 'tatil' çöpü: 1200 ton

İstanbul'un 'tatil' çöpü: 1200 ton

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin sahilde, ormanda, piknik alanlarında bıraktıkları çöpler toplandı. 1200 ton çöp toplandığı açıklanırken en çok... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T11:36+0300

2022-07-20T11:36+0300

2022-07-20T11:36+0300

yaşam

çöp

istanbul

bayram

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Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler sahil kesimleri, yeşil alanlar ve ormanlara akın etti. Ziyaretçilerden geriye her zaman olduğu gibi yine çöpler kaldı. Bayram tatilinde İstanbul'da toplanan çöpün, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artarak 1200 ton olduğu açıklandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj AŞ Avrupa Yakası Yeşil Alan 1. Bölge Şefi Zehra Turan, "Sahil hatlarında, parklarda, korularda, ormanlarda ekip sayımızı artırdık. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası toplamda 1200 ton çöp toplandı. Yeşil alanlardan en çok plastik çöp, bardak, poşet bulundu. Daha önce maske vardı. Şu günlerde cam şişe atığı çok fazla olmaya başladı. Bunları geri dönüşüm olarak kullanıyoruz" dedi.Özellikle yangın riskine karşı önlem aldıklarına vurgu yapan Turan, "Parklarımızın içerisinde geri dönüşüm atık kutuları da var. Oralara cam şişelerin de atılmasını sağlıyoruz. Cam şişe, cam artığı, pet şişe gördüğümüz yerlerde personelimiz vatandaşlarımızı yangın tehlikesi ihtimaline karşı uyararak çöp poşeti dağıtıyor. Bu şekilde önüne geçebiliriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.Rekor Bakırköy sahil hattındaTuran, 9 günlük bayram tatilinde insanların çoğunlukla Bakırköy, Florya, Beylikdüzü, Yenikapı, Kazlıçeşme'deki yeşil alanlara gittiğini belirterek "Ormanlara doğayı korumak amacıyla mangal yasağı geldiği için vatandaşlar sahil kesimlerindeydi. Bakırköy sahil hattı bu sene bizi şaşırttı" dedi. Bakırköy sahil hattından 135 ton çöp toplandığı belirtildi.Ailesiyle birlikte sahile gelen Sibel Okal, "Çöplerimi en yakın konteynere atıyorum. Bulamazsam da yanımda götürüp, gördüğüm yerde çöpe atıyorum. İnsanları uyarmak istesem de nasıl bir tepki vereceğini bilmediğim için biraz çekiniyorum. Çöpleri yere atmaları hoşuma gitmiyor. Sonuçta o alana bir daha gideceğiz. 1200 ton bence ayıplanacak bir rakam. O kadar çöp olmamalı. Her yerde çöp kutusu var oraya atmalılardı" şeklinde konuştu.Sahilde yürüyüş yapan Hamit Vardar, "Cumartesi pazar sabah erken saatlerde görün çöpleri, hep aynı. Ben olsam 2-3 hafta toplamam onları, vatandaş ne yaptığını görsün. Haftaya yine geleceksin, burayı temiz bul. Bıraktığın gibi bul. 1200 ton ne kadardır, ben hayal edemiyorum" dedi.Yerlere çöp atanlara herkesin tepki göstermesi gerektiğini söyleyen Aydın Okal, "Biz çöplerimizi topluyoruz. Ben çevreye duyarlı bir insanım. Çevreyi kirletmeden, pikniğimizi yapıp eve gidiyoruz. Çevreye çöp atmak insana yakışmayan bir davranış" ifadelerini kullandı.

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çöp, istanbul, bayram