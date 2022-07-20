https://tr.sputniknews.com/20220720/izmir-buyuksehir-belediyesi-buca-metrosu-kaldigi-yerden-devam-edecek-1058943652.html

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Buca Metrosu kaldığı yerden devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Buca Metrosu kaldığı yerden devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük ulaşım projelerinden Buca Metrosu’nun yapımının önünde hukuki bir engel kalmadığını duyurdu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T20:54+0300

2022-07-20T20:54+0300

2022-07-20T20:54+0300

türkiye

izmir

buca

danıştay

metro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058943384_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_77769108477bd1ce98d6e952e4602294.jpg

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Danıştayın verdiği kararla Buca metrosunun yapımı işinin önünde hukuki engelin kalmadığını açıkladıBüyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ihaleye yapılan itiraz üzerine Danıştaya taşınan davada karar verildiği ve "Nurol-Yapı Merkezi Ortak Girişimi'nin teklifinin doğrudan geçerli kabul edilmesi" talebinin uygun görülmediği belirtildi.Danıştayın aldığı kararla, metronun yapım işinin kaldığı yerden aynı şekilde devam etmesinde hukuki engel olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu için düzenlenen ihaleyi en düşük ikinci teklifi veren şirket kazanmış, hattın temeli 14 Şubat 2021'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla atılmıştı.İzmir 4. İdare Mahkemesi, ihalede en düşük teklifi veren Nurol İnşaat ve Ticaret AŞ ile Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ ortaklığının itirazı üzerine, ihaleye ilişkin kararı iptal etmişti.

türkiye

izmir

buca

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, buca, danıştay, metro