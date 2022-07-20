Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220720/jandarma-genel-komutani-orgeneral-cetin-pkknin-sozde-karadeniz-acilim-grubuna-buyuk-darbe-vuruldu-1058919359.html
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, PKK'nın Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vurulduğunu vurguladı. Org. Çetin, "Bulundu, yakalandı, yok edildi"... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T11:30+0300
2022-07-20T11:30+0300
savunma
arif çetin
jandarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103973/73/1039737309_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_754d204ae8f4049db0de71ffd5976b66.jpg
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu. Bulundu, yakalandı, yok edildi" dedi.Giresun ziyaretleri dahilinde ilk olarak Giresun Valisi Enver Ünlü’yü makamında ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin daha sonra Doğu Karadeniz Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç’i ziyaret ederek sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.Giresun Jandarma Bölge Komutanlığında Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Necati Selvitop ve işadamlarını da kabul eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin burada Karadeniz kırsalındaki terör unsurlarının yok edildiğini söyledi.Orgeneral Çetin, yaptığı konuşmasında, "Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu. Bulundu, yakalandı, yok edildi. Daha önce Giresun ziyaretimizde Sivil Toplum Kuruluşlarımızla bir araya geldiğimizde Karadeniz kırsalında terör unsurlarını yok edeceğimizi söylemiştik ve bunu gerçekleştirdik. Ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği, sevgisi ve güveniyle dağlardaki PKK terör örgütü başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı mücadelemiz ülkemizin her karış toprağında devam edecektir" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103973/73/1039737309_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9ae4bd3c9a4b69b521b501cb7405ba5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arif çetin, jandarma

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu

11:30 20.07.2022
© WikipediaJandarma Genel Komutanı Arif Çetin
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© Wikipedia
Abone olTelegram
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, PKK'nın Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vurulduğunu vurguladı. Org. Çetin, "Bulundu, yakalandı, yok edildi" dedi
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu. Bulundu, yakalandı, yok edildi" dedi.
Giresun ziyaretleri dahilinde ilk olarak Giresun Valisi Enver Ünlü’yü makamında ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin daha sonra Doğu Karadeniz Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç’i ziyaret ederek sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığında Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Necati Selvitop ve işadamlarını da kabul eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin burada Karadeniz kırsalındaki terör unsurlarının yok edildiğini söyledi.
Orgeneral Çetin, yaptığı konuşmasında, "Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu. Bulundu, yakalandı, yok edildi. Daha önce Giresun ziyaretimizde Sivil Toplum Kuruluşlarımızla bir araya geldiğimizde Karadeniz kırsalında terör unsurlarını yok edeceğimizi söylemiştik ve bunu gerçekleştirdik. Ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği, sevgisi ve güveniyle dağlardaki PKK terör örgütü başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı mücadelemiz ülkemizin her karış toprağında devam edecektir" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала